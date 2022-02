Digital-Strategy-Experte Tobias Hirsch erweitert Partnergruppe

Personalie bei Bain & Company

München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat einen weiteren erfahrenen Partner an Bord geholt. Dr. Tobias Hirsch verstärkt seit dem 1. Februar 2022 das Führungsteam in den Praxisgruppen Financial Services und IT Consulting. Vom Standort Frankfurt am Main aus wird er Kundenunternehmen vor allem in der DACH-Region beraten, aber auch weltweit tätig sein.

"Tobias Hirsch zeichnen seine breite Expertise und langjährige Branchenerfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Informationstechnologie aus", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Aufgrund seines fachlichen Hintergrunds arbeitet er schwerpunktmäßig an der Schnittstelle zwischen Strategieberatung und praktischer technischer Umsetzung. Davon werden unsere Kundenunternehmen in besonderem Maße profitieren."

Hirsch hat bereits für etliche Banken, Börsenbetreiber und Vermögensverwalter IT-Strategien, agile Betriebsmodelle und Zielarchitekturen entwickelt, bei zahlreichen Finanzdienstleistern begleitete er die Umsetzung großer Technologieprogramme. "Die enge Verzahnung von traditionellen Geschäfts- und IT-Managementrollen hat heute insbesondere in der Finanzdienstleistungsbranche höchste Priorität", erklärt Hirsch. "Denn die Transformation erfordert Agilität, ein hohes Maß an Technologiekompetenz und schnelles Umdenken sowohl auf der Führungs- als auch auf der operativen Ebene."

Der neue Bain-Partner bringt fast zwei Jahrzehnte internationale Berufserfahrung mit. In dieser Zeit hatte er schon mehrere Führungspositionen inne. Zuletzt war der 45-Jährige als Managing Director bei Accenture tätig, wo er als Industry Lead Capital Markets sowie als Technology Strategy Lead für den Finanzdienstleistungssektor im deutschsprachigen Raum fungierte. Davor war er COO Global Delivery beim Software- und Serviceanbieter Fidelity Information Services. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen der Börsenbetreiber NYSE Euronext sowie eine internationale Strategieberatung. Hirsch hat Mathematik und Wirtschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern studiert. An der Brandenburgischen Technischen Universität promovierte er in Mathematik.

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Führungskräfte in Entscheidungspositionen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 63 Büros in 38 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Von EcoVadis, der führenden Plattform für ökologische, soziale und ethische Leistungsbewertungen für globale Lieferketten, sind wir mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Damit gehören wir zu den besten 2 Prozent der untersuchten Unternehmen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.

Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.ch

Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Pelster

Bain & Company

Tel.: +49 89 5123 1524

patrick.pelster @ bain.com