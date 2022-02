ERINNERUNG Pressegespräch: Vorstellung „MINTaltity“ Stiftung – Mehr Frauen in technischen Berufen, 2. Februar 2022, 11:30 Uhr

Neue Stiftung der Wirtschaft und Industrie zur Förderung des Fachkräftepotenzials und zur Stärkung von Frauenkarrieren in technischen Berufen

der Fachkräftemangel im technischen Bereich hat dramatische Ausmaße angenommen – und wird sich wegen der demografischen Entwicklung weiter verschärfen.

Trotz attraktiver Arbeitsplätze und hervorragender Jobperspektiven ist das Interesse vieler Frauen und Mädchen für die hervorragenden Chancen und Möglichkeiten einer technischen Ausbildung zu gering. Lediglich ein Viertel aller hochqualifizierten Wissenschafts- und Technikjobs sind in Österreich durch Frauen besetzt.

Hier braucht es eine nachhaltige Trendwende. Deshalb wurde auf Initiative von Therese Niss die Stiftung „MINTality“ ins Leben gerufen, an der renommierte österreichische Unternehmen aus Wirtschaft und Industrie sowie Interessenvertretungen beteiligt sind. Wie die Stiftung arbeiten wird und was sie plant, um das Ziel von mehr Frauen in technischen Berufen zu erreichen bzw. um Mädchen für Technik zu begeistern sowie deren Hemmschwellen abzubauen, dürfen wir Ihnen im Rahmen eines Pressegesprächs präsentieren, am:

Mittwoch, 2. Februar 2022, 11:30 Uhr

Ihre Gesprächspartner sind:

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)

Therese Niss, Initiatorin & Vorständin der Stiftung, Vorstandsmitglied der Mitterbauer Beteiligungs-AG

Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO Fronius

Jakob Calice, Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation findet das Pressegespräch online statt.

Den Link zur Einwahl in die Videokonferenz finden Sie hier:

https://bit.ly/3HaFDcS

Hier tippen, um mit Mobilgerät beizutreten:

+437-203-800461, 27405444714#56476788# Austria Toll

+43-720-815221, 27405444714#56476788# Austria Toll 2

Über Telefon beitreten:

+437-203-800461 Austria Toll

+43-720-815221 Austria Toll 2

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Bijelic

