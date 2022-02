Mahrer/Wölbitsch ad Räumung-Protestcamp: Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt!

Errichtung der Stadtstraße muss jetzt vorangetrieben werden - Großer Dank gilt der Wiener Polizei

Wien (OTS) - "Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt. Die rechtswidrige Besetzung der Stadtstraßen-Baustelle wird mit der heutigen Räumung nun endlich zu einem Ende gebracht", so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch in einer ersten Reaktion, die in diesem Zusammenhang auch der Wiener Polizei einen großen Dank aussprechen.

Der Errichtung der Stadtstraße werde nun in Kürze auch kein faktisches Hindernis mehr entgegenstehen. Der Bau sei ja bekanntlich seitens des Landes und des Bundes längst fixiert worden. "Bürgermeister Ludwig ist nun aufgefordert dieses Projekt so schnell wie möglich wiederaufzunehmen und den Bau umzusetzen. Denn die Stadtstraße führt zur mehr als notwendigen Verkehrsentlastung vor allem für die Donaustadt und verbessert die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Daher darf nun keine weitere Zeit mehr verloren werden" so Mahrer und Wölbitsch abschließend. ​

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien