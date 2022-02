GIGABYTEs AORUS Gaming-Laptops definieren die Spielregeln neu

Taipeh (ots/PRNewswire) - GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, hat die neue Generation der AORUS Pro-Gaming-Laptops auf den Markt gebracht, welche von Intels Prozessoren der 12. Generation und Grafikkarten der RTX 30Ti-Serie angetrieben werden. Das Doppel-Upgrade ermöglicht einen enormen Leistungssprung und ein flüssigeres Spielerlebnis mit einer 11%igen Steigerung der Gaming-Performance. Neben der verbesserten Leistung hat AORUS auch die Größenbegrenzung für Laptops neu definiert, um für Spieler ein verbessertes visuelles Erlebnis zu generieren.

Das AORUS 17, GIGABYTEs Flaggschiff-Laptopmodell, welches auf der CES 2022 erstmals vorgestellt wurde, definiert durch Einführung eines 17 Zoll Bildschirms in einem Laptop mit der Größe eines herkömmlichen 15 Zoll Notebooks die Spielregeln neu. Durch ein extrem schmales Rahmendesign hat AORUS das Screen to Body Verhältnis auf 90% gebracht. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Bildfläche auf einem vergleichsweise kompakten und transportablen Gerät. Trotzdem müssen Sie keine Komnpromisse in Sachen Leistung hinnehmen, der Bildschirm mit einer Bildwiederholungsrate von 360Hz garantiert für ein perfektes Gaming-Erlebnis ohne Ghosting und liefert Ihnen den Schlüssel zum Erfolg.

Das doppelte Upgrade in der neuen AORUS Laptop-Serie mit neuer CPU und Grafikkarte verbessert die Performance und hebt diese auf ein neues Niveau. Die exklusive WINDFORCE Infinity Kühlung leitet entstandene Wärme effektiv ab und sorgt dafür, dass die Laptops auch unter höchster Belastung reibungslos laufen.

AORUS Pro-Gaming-Laptops sind jetzt im Handel erhältlich. Weitere Informationen zur neuen Generation der AORUS Pro-Gaming-Laptops finden Sie unter https://bit.ly/AROUSlaptop

