Thomas Kahn neuer Geschäftsführer im Congress Centrum Alpbach

Das Congress Centrum Alpbach (CCA) steht unter neuer Führung: Kürzlich übernahm Thomas Kahn die Position des Geschäftsführers.

6236 Alpbach, Tirol (OTS) - Das Congress Centrum Alpbach (CCA) steht unter neuer Führung: Kürzlich übernahm Thomas Kahn die Position des Geschäftsführers. Er setzte sich damit nach mehrmonatiger interimistischer Ausübung dieser Position im offenen Bewerbungsprozess durch. Die Neubesetzung erfolgte nach dem tragischen Bergunglück seines Vorgängers Georg Hechenblaikner, der das CCA zuvor rund 18 Jahre sehr erfolgreich geführt hatte. Die Leitung des CCA ist für den 35-jährigen nun eine „spannende Herausforderung und Herzensangelegenheit“.

Seit mittlerweile mehr als sieben Jahren ist Thomas Kahn im Congress Centrum Alpbach tätig, anfangs als Projektleiter und Vertriebsmitarbeiter. Zuletzt war er als Prokurist und Head of Sales verantwortlich für verschiedene Geschäftsbereiche, unter anderem die Kooperation mit dem Europäischen Forum Alpbach, das alljährlich im August mit mehreren tausend Teilnehmern in Alpbach stattfindet.

„Ich bin im Jahr 2013 als Kunde mit einer Veranstaltung nach Alpbach gekommen und war sofort begeistert. Das einzigartige Bergdorf, die professionelle Dienstleistung und das nachhaltige Konzept machen die Tagungsdestination Alpbach zu etwas Besonderem“, ist Kahn von der Positionierung des Unternehmens begeistert und will den eingeschlagenen Weg überzeugt weitergehen. Gemeinsam mit dem starken CCA-Mitarbeiterteam sieht er seine Aufgabe in einer verantwortungsvollen Weiterentwicklung des Unternehmens und der Region Alpbachtal als nachhaltige Tagungsdestination mit besonderer Serviceorientierung für Veranstalter und Teilnehmer. Dabei spielt auch die enge Kooperation mit Vermietern und weiteren Partnern in der Region eine wichtige Rolle. „Mittlerweile ist die Nachhaltigkeitsstrategie des CCA ein fixer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie und immer mehr Kunden und Partner gehen diesen Weg entschlossen mit. Nur gemeinsam können wir erfolgreich sein und Wertschöpfung für die Region generieren“, freut sich Thomas Kahn auf die weiteren Aufgaben.

Die Zeiten sind auch im Veranstaltungssektor sehr herausfordernd. Trotzdem sieht Thomas Kahn der Zukunft positiv entgegen: „Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass der Bedarf, sich analog zu treffen, sehr groß ist. Auch wenn Inhalte digital vermittelt werden können, machen persönliche Gespräche außerhalb der Tagesordnung eine Veranstaltung aus. Mit den entsprechenden Sicherheitskonzepten rund um die Pandemie bieten wir im Congress Centrum Alpbach ein vielfältiges Produkt-Portfolio für Tagungen und Kongresse bis hin zum hybriden Event.“

