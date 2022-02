MORGEN: Volkshilfe PK: Dramatische Daten zu Notlagen armutsbetroffener Kinder in Zeiten von Corona

Prekär: Mangel an elementarer Grundversorgung hat sich verschärft

Wien (OTS) - Woran mangelt es armutsbetroffenen Kindern in der Pandemie? Die Auswertung aktueller Daten von über 500 durch die Volkshilfe unterstützen Familien zeigt, dass Kleidung und Lebensmittel ganz oben auf der Liste stehen. Die Tatsache, dass es hier um elementare Grundversorgung geht, zeigt wie prekär die Lage der Kinder in der Pandemie ist. Mehr zu den Daten und Analysen im Rahmen unserer Pressekonferenz. Pressekonferenz: Aktuelle Daten zu Notlagen armutsbetroffener Familien in Zeiten von Corona

Ihr Gesprächspartner: Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich



Online-Pressekonferenz: Mittwoch, 2.2.2022, 10 Uhr

Online via ZOOM

Meeting-ID: 913 1395 9792

https://zoom.us/j/91313959792?pwd=Mnl1UG92N1RGdGovUFRjeFhBZmgrZz09

Passwort: volkshilfe

Anmeldung bitte an: ruth.schink@volkshilfe.at / Tel: 0676 - 83 40 22 22







