British American Tobacco Austria ist Top Employer 2022

Wien (OTS) - British American Tobacco (BAT) Austria wurde auch 2022 mit dem 2. Platz als „Top Employer Österreich“ vom Top Employers Institute ausgezeichnet. Damit wurde BAT Austria bereits das fünfte Jahr in Folge für hervorragende Arbeitsbedingungen, sowie Mitarbeiterplanung und -entwicklung, ausgezeichnet.

Jochen Hiller, Geschäftsführer von BAT Austria, zeigt sich stolz über die Auszeichnung:" Engagierte Mitarbeiter:innen und eine motivierende Unternehmenskultur sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Es freut mich, dass wir unsere Mitarbeiter:innen auf unserer Reise in „A better Tomorrow“ bisher so überzeugend mitnehmen konnten, trotz herausfordernder Umstände durch die Coronapandemie. "

Jochen Hiller verweist dabei auf flexible Arbeitsmodelle, mit denen das Unternehmen auf die coronabedingt schwierige Arbeitssituation reagiert hatte und das Team motiviert und engagiert ohne Entlassungen oder Kurzarbeit durch diese Zeit führen konnte.

Für Jochen Hiller ist die Entwicklung einer Unternehmenskultur, die Mitarbeiter motiviert und zu Höchstleistungen anspornt, ein wesentlicher Teil für die Attraktivität als Arbeitgeber.

BAT hat in den letzten Jahren stark in die Weiterentwicklung der Produktvielfalt und Unternehmenskultur investiert und möchte mit dem Unternehmenszweck „A better Tomorrow“ nachhaltig die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimieren, indem den Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und potentiell risikoreduzierten Produkten angeboten wird.

Hiller: " Die Zukunft des Nikotingenusses wird sich nach unterschiedlichen Konsumentenbedürfnissen richten. Unterschiedliche Momente werden mit unterschiedlichen Angeboten befriedigt werden. Ein vielfältiges Angebot für vielfältige Bedürfnisse. " Und zieht eine Parallele zur Top Employer Auszeichnung: " Ich bin überzeugt, dass sich diese neuen, spannenden Aufgabenfelder motivierend auf unsere Mitarbeiter:innen auswirken und BAT als Arbeitgeber für kreative Menschen auf der ganzen Welt weiter attraktiv machen! "

BAT gehört heute weltweit zu den führenden „Multi-Category“ Konsumgüterunternehmen. Derzeit hat das Unternehmen weltweit täglich mehr als 150 Millionen Verbraucher Kontakte. Bis 2030 sollen 50 Millionen Verbraucher nicht brennbare Produkte konsumieren.

Information und Aufklärung sind unverzichtbar

Damit der vollständige Wechsel von der risikoreichen klassischen Zigarette auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen gelingt, sind für Jochen Hiller Vielfalt und ausführliche Informationen unverzichtbar: " Es ist wichtig, dass Verbraucher umfassend über die Verfügbarkeit und Funktion von alternativen Produkten informiert werden können. Alle, die ein Interesse haben, Risiken zu minimieren, sollten ihren Einfluss nutzen, um die Öffentlichkeit aufzuklären. "

BAT ist davon überzeugt, dass ein gesamtgesellschaftlicher Dialog für die Förderung der Risikoreduzierung von Tabakprodukten entscheidend ist.

Mit der Teilnahme am Top Employer Award ist BAT Teil einer weltweit exklusiven Gruppe von Unternehmen aus 120 Ländern/Regionen, die herausragende Arbeitsbedingungen schaffen und so zur ständigen Weiterentwicklung der Arbeitswelt beitragen.

Das Top Employers Institute ist die weltweite Autorität für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Es zertifiziert den Arbeitgeber anhand der Ergebnisse einer äußerst umfangreichen Befragung, einem HR Best Practices Survey.

In diesem Survey werden über 20 Themenbereiche abgefragt, darunter Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Führungskräfteentwicklung, Training & Entwicklung, Performance Management, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskultur.

Über BAT

BAT ist ein führendes „Multi-Category“-Konsumgüterunternehmen mit dem Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow™, aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte, risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft verbraucherorientierten „Multi-Category“-Konsumgüterunternehmen.

BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen.

BAT beschäftigt mehr als 53.000 Menschen und ist in über 180 Ländern tätig. Die BAT Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von 25,8 Milliarden GBP und einen operativen Gewinn von 9,9 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak.

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

www.bat-austria.at

www.bat.com

