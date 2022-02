ÖH ad Studierendenbefragung: Zeit, dass unsere Stimmen gehört werden!

Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) startet am Dienstag mit der Aussendung der geplanten Studierendenbefragung.

Wien (OTS) - Die groß angelegte Studierendenbefragung, ein Kernprojekt dieser ÖH-Exekutive, soll zu einer Bestandsaufnahme der politischen Bedürfnisse von Studierenden führen.



Sara Velić aus dem ÖH-Vorsitzteam erklärt einleitend, dass die ÖH als Anlaufstelle und laute Stimme für Hochschüler_innen viele Probleme und Anliegen bereits kennt: ”Die Umfrage soll es ermöglichen, in einen breiteren Dialog mit Studierenden zu treten, um ihre Stimmen in der ÖH Arbeit mitwirken zu lassen. Wir wollen sichtbar machen, was die Studierenden jetzt von der Politik brauchen.”

“Wir Studierende haben es satt von der Regierung hinten angestellt zu werden. Deshalb nehmen wir das Ruder jetzt selbst in die Hand und holen uns unsere Zukunft zurück. Wirksame Interessenvertretung ist nur möglich, wenn die Studierenden partizipieren können. Mit der Studierendenbefragung starten wir jetzt eine große Möglichkeit dazu”, so Keya Baier aus dem Vorsitzteam.

Eines der Ziele der Studierendenbefragung ist es auch, den Wahlvorgang so niederschwellig wie möglich zu gestalten, wie Naima Gobara aus dem Vorsitzteam betont: “Ein wichtiger Themenbereich der Befragung ist der Fragenblock zu den ÖH-Wahlen. Dieser inkludiert neben der Frage, ob gewählt wurde oder warum nicht gewählt wurde auch einige Fragen zur Briefwahl.”

Die ÖH-Wahl ist eine im Vergleich sehr komplexe Wahl in Österreich, weswegen es besonders wichtig sei, dass sie für die Studierenden so einfach wie möglich gestaltet wird und die Hemmschwelle zur Wahlurne zu gehen möglichst gering ist.

Die Teilnahme ist mittels einem Link möglich, der den Studierenden per Mail zugesendet wird. Als besonderen Anreiz haben alle Teilnehmer_innen die Möglichkeit, einen ÖBB-Gutschein im Wert von 1100 € (dem Preis für ein Klimaticket) zu gewinnen.

Das Vorsitzteam hofft, dass möglichst viele Studierende die Möglichkeit wahrnehmen, ihre Stimme durch die Befragung hörbar zu machen: “Denn die Politik hat uns Studierende zu oft im Stich gelassen. Dieses Projekt bietet eine Chance, sich der ÖH mitzuteilen, um damit in der Politik mitzugestalten!.”









