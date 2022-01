Oö. Volksblatt: "Doppelmoral" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 1. Februar 2022

Linz (OTS) - Die derzeitige Debatte über Sideletters ist an Doppelmoral und Heuchelei kaum zu überbieten. Die Grünen sind also auf der Suche nach dem

Leak des Sideletters. Es ist sicher interessant zu erfahren, wie und warum dieses Papier an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber dies wäre bei vielen anderen Enthüllungen der vergangenen Monate vermutlich noch spannender. Bei manchen dieser Fälle könnten sogar Gesetze gebrochen worden sein. Aber bei der Aufklärung dieser Fälle hält sich der grüne Elan in Grenzen. Noch ambivalenter ist die Strategie der FPÖ. Da verteidigt man den blauen Sideletter und skandalisiert den grünen. Besonders hanebüchen ist die Ausrede, dass man es halt verschriftlicht habe, weil man den mündlichen Zusagen nicht getraut hätte. Als ob das Problem der Absprache im „Speichermedium“ liegen würde. Und auch die Aufregung der SPÖ fällt in die Kategorie „Theater-Hysterie“. Denn vermutlich haben die bisherigen acht roten Kanzler auch nicht alle Absprachen veröffentlicht — Ja, Doppelmoral hat viele Farben, gerade in der Politik. Das Werfen des ersten Steines sollte gut überlegt sein, denn irgendwie sitzen alle im gleichen Glashaus. Und in diesem Fall bringen Scherben kein Glück, sondern es schadet dem Ansehen der gesamten Politik.

