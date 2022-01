EHF-App: Doch noch ein österreichischer Erfolg bei der Handball-EM

Die nagelneue App des europäischen Handballverbands EHF, entwickelt von Hannes Jagerhofers Start-Up House of Web, stieß während der Europameisterschaft auf große Fan-Liebe.

Wien (OTS) - Mehr als 75.000 Downloads – die mobile Anwendung des Europäischen Handballverbands EHF feierte anlässlich der Männer-EM in Ungarn und der Slowakei einen sensationellen Einstand! Während die österreichische Mannschaft bereits in der Vorrunde scheiterte, gab es letztlich also doch noch einen herausragenden rot-weiß-roten Erfolg.

Nicht nur Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der App überzeugten. Die User machten auch regen Gebrauch von den diversen Datenbanken, Spieler-Infos, Match-Statistiken und State-of-the-Art-Funktionen. Hervorzuheben sind dabei der exklusive Match Predictor presented by Gorenje sowie das All-Star-Team-Voting. Der Match Predictor bietet Fans die Möglichkeit, den Ausgang von Matches zu tippen und Preise zu gewinnen. Die Wahl der All Stars indes lädt dazu ein, die besten Akteure der Veranstaltung zu benennen, sein eigenes Dreamteam zusammenzustellen und dies online zu teilen.

Das House of Web, Hannes Jagerhofers innovatives Unternehmen mit Blick auf zukunftsweisende Technologien und Internet-Plattformen, hat mit dem Launch der EHF-App jedenfalls die Feuerprobe bestanden. Sowohl, was Anwender-Freundlichkeit und intuitive Bedienung betrifft, als auch in Bezug auf die technische Umsetzung bewegt sich das Projekt auf höchstem Niveau.

„Es ist uns da wirklich ein großer Spagat gelungen“, sagt Hannes Jagerhofer. „Schließlich ist es darum gegangen, eine unglaubliche Masse an Informationen in die App zu integrieren, zugänglich zu machen. Und das möglichst einfach.“ Die Handball-Welt auf einen Fingertipp – ein ehrgeiziges Unterfangen, das auch nach der EM eingefleischten Fans ein umfangreiches Service bieten und helfen soll, neue Anhänger für den packenden Sport zu gewinnen!

Die App, die den bezeichnenden Namen Home of Handball trägt, wird künftig nämlich sämtliche EHF-Bewerbe abbilden, zuvorderst Champions und European League, und damit erste Anlaufstelle für alle bleiben, die sich kein Match entgehen lassen wollen.

HIER geht's zum Download-Link.

