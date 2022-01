Almdudler präsentierte neuen TV-Spot „Ski-Lift“ zum Hahnenkammrennen in Kitzbühel

Almdudler startet rechtzeitig vor den Semesterferien, die viele Österreicher und Österreicherinnen für ihren heiß geliebten Ski-Urlaub nutzen, mit einem Werbespot am Ski-Lift durch.

Wien (OTS) - Die Kampagne, die den berühmt berüchtigten Claim „Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“ erneut hochleben lässt, geht damit in die nächste Runde. „ Almdudler schmeckt natürlich dort am besten, wo Menschen zusammenkommen und Spaß haben, wie zB.am Berg beim Wintersport. Und fast jeder von uns hat seinen ersten Almdudlermoment in einer Skihütte erlebt. Von daher war es für uns sehr naheliegend, unseren legendären Slogan im Rahmen der Kampagne auch in diesem Umfeld zu inszenieren “, freut sich Sprudelfabrikant Thomas Herbert Klein.

Bergpanorama während Almdudler-Genuss

Im Spot suchen zwei Wintersportler beim wohlverdienten Einkehrschwung die einzigartige Erfrischung und finden zu ihrer Enttäuschung heraus, dass die beliebteste Alpenkräuterlimonade der Welt vergriffen ist. Zum Glück ist Rettung in Sicht, die auf gewohnt erfrischende Weise und mit viel Augenzwinkern daherkommt. Der Startschuss des neuesten Kampagnenkapitels fiel im TV im Umfeld der legendären Hahnenkamm-Rennen, das dazu passende Happy End ist ab sofort als Digitalkampagne und in den Sozialen Medien zu sehen.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

