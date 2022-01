Grüne fordern langfristige EU-weite Strategie raus aus Gas und rein in erneuerbare Energien

Reimon: Reicht nicht aus, lediglich den Gas-Anbieter zu wechseln

Wien (OTS) - US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen haben in einer Erklärung den Plan präsentiert, mehr US-Flüssiggas in die EU zu liefern. Hintergrund der Erklärung sind die Befürchtungen, Russland würde Energie als Druckmittel gegen die EU-Mitgliedstaaten einsetzen. „Auch, wenn das kurzfristige Ziel, Russland das Druckmittel zu entziehen wichtig ist, sind fossile Brennstoffe nicht die langfristige Lösung. An einem Ausstieg aus Gas führt kein Weg vorbei. Nordstream 2 muss gestrichen, aber nicht durch andere Gaslieferungen ersetzt werden“, meint Michel Reimon, EU-Sprecher der Grünen.

"Wenn die Kommission es ernst meint mit dem Kampf gegen die Klimakrise, muss sie langfristig denken und in erneuerbare und ökologische Energien investieren. Lediglich den ‚Gas-Anbieter‘ zu wechseln, reicht nicht", betont Reimon.

