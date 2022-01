SPÖ-Holzleitner: Transparenz bei Lohn und Vermögen

SPÖ-Frauenvorsitzende: „Transparenz bei Lohn und Vermögen ist Mosaikstein für Geschlechtergerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich einer aktuellen Studie der Österreichischen Nationalbank fordert SPÖ-Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner „volle Transparenz bei Lohn und Vermögen“. „Transparenz bei Lohn und Vermögen ist ein wesentlicher Mosaikstein für Gerechtigkeit. Auch zwischen Frauen und Männern“, so Holzleitner. Die Studie befürwortet die Einführung eines verpflichtenden Vermögensregisters. Die Verpflichtung Löhne offen zu legen, wäre ein Hebel um Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männer aufzuheben. Die Offenlegung von Vermögen könnte den Steuerverlust für öffentliche Budgets verhindern. „Die Pandemie stellt gerade für Frauen eine große Herausforderung dar. Würden multinationale Konzerne ihre Gewinne nicht in Steueroasen verschieben, könnten dringend notwendige Maßnahmen wie ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr umgesetzt werden, außerdem würden dringend notwendige Mittel frei um die Istanbul Konvention umzusetzen. Damit könnte man einen echten Gewaltschutz umsetzen und Femizide verhindern“, so Holzleitner. ****

Laut der OeNB-Studie verfügt das reichste Prozent über die Hälfte des gesamten Vermögens im Land. Wie notwendig ein derartiges Vermögensregister ist, zeigt die Tatsache, dass österreichische Unternehmen 42 Mrd. Euro an Corona-Hilfen erhalten haben. „Hilfen von österreichischen Steuerzahler*innen ohne ihre tatsächliche Vermögenssituation zu kennen. Die Frage wer die Krise zahlen soll, stellt sich damit nicht mehr“, so Holzleitner und abschließend: „Dass Transparenz Wirkung zeigt, beweisen skandinavische Länder wie Island.“ (Schluss) up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/