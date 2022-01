Innenminister Karner empfängt paralympische Athletinnen und Athleten

Para-Ski-WM in Lillehammer (Norwegen) vom 12. bis 23. Jänner 2022 – Polizeisportlerin Celine Arthofer nahm als "Guide" am Slalom teil

Wien (OTS) - "Ich freue mich, das erfolgreiche Team der paralympischen Athletinnen und Athleten gesund und wohlbehalten wieder in Österreich begrüßen zu dürfen und gratuliere zu den vielen errungenen Medaillen“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 31. Jänner 2022 beim Empfang der Sportlerinnen und Sportler, die bei der Para-Ski-WM in Lillehammer für Österreich antraten. „Der beeindruckende Medaillenspiegel der Athletinnen und Athleten beweist Ihr Engagement und Ihren Kampfgeist“, unterstrich Karner beim Empfangs im Innenministerium.

Das österreichische Para-Ski-Team konnte bei der WM in Lillehammer insgesamt fünf Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen erringen. Die Polizistin Celine Arthofer nahm als "Guide" der sehbehinderten Athletin Elina Stary an den Bewerben teil. Das Team gewann einmal Silber im Slalom sowie jeweils einmal Bronze im Riesentorlauf und im Parallelevent.

Die "Guides" sind beim Para-Sport für die Sportausübung unerlässlich und fahren den Athleten voraus. Dabei gelten die beiden als Team.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberst Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at