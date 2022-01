Toto: Jackpot mit 10.000 Euro wartet am Wochenende

Solo-Zwölfer mit mehr als 2.300 Euro via win2day erzielt

Wien (OTS) - Nach dem 100.000 Euro Super-Gewinn eines Steirers in der 3. Toto Runde blieb nun in der 4. Runde ein Dreizehner aus. Damit geht es am kommenden Wochenende um einen Jackpot mit rund 10.000 Euro.

Einem win2day-User gelang als einzigem ein Zwölfer, wofür er mehr als 2.300 Euro erhält. Er war dabei mit dem System 1030 erfolgreich und scheiterte lediglich an Spiel 13 (Unentschieden zwischen Meppen und Mannheim).

In der Torwette blieb ein Tipp mit fünf richtigen Ergebnissen erneut aus, sodass der Jackpot in eine weitere Runde geht. Jackpot heißt es auch im zweiten Rang, da es auch keine vier richtigen Ergebnisse gab.

Annahmeschluss für die Runde 5 ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 4

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.319,78 – 10.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 2.332,60 8 Elfer zu je EUR 64,70 112 Zehner zu je EUR 9,20 105 5er Bonus zu je EUR 4,10

Der richtige Tipp: 1 X 1 1 1 / 2 X 1 2 X 2 2 X 2 2 1 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 4.110,72 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 298,66 Torwette 3. Rang: 11 zu je EUR 33,90 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 155.007,18

Torwette-Resultate: 1:0 0:0 2:0 2:1 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at