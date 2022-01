Musik-Projekt „Transdanube 2022“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des Erfolges in den Vorjahren setzt der im 21. Bezirk ansässige Musiker Gregor Urban sein Kammermusik-Projekt „Transdanube“ fort. Am Samstag, 5. Februar, beginnt um 19.30 Uhr im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) das erste Konzert der Reihe „Transdanube 2022“. Das Programm hat den Titel „Beethoven X“ und demgemäß ertönen an dem Abend ausschließlich Kompositionen des großen Tondichters Ludwig van Beethoven. Im Saal des Museums treten die trefflichen Instrumentalisten Florian Zwieauer (Violine), Evgeny Sinaiski (Klavier) und Gregor Urban (Klavier) auf. Der Eintritt kostet 15 Euro (Ermäßigung für Studierende: 10 Euro). Das Publikum wird um Beachtung der „2 G-Corona-Regel“ (geimpft oder genesen) und um Verwendung von FFP2-Masken gebeten. Infos und Anmeldungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Von Konzerten bis zu Ausstellungen reichen die Veranstaltungen im Bezirksmuseum Floridsdorf. Um die Koordination kümmert sich der auf ehrenamtlicher Basis wirkende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister. Telefonische Auskünfte: 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Komponist Ludwig van Beethoven (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Ludwig_van_Beethoven





Geiger Florian Zwiauer: www.florianzwiauer.com/

Pianist Evgeny Sinaiski: www.sinaiski.com/

Pianist Gregor Urban: www.gregorurban.com/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse