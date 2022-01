Die „Pratersterne“ erleuchten wieder „DIE.NACHT“ – neue Folgen ab 1. Februar in ORF 1

Außerdem: Silvia Schneider und Valerie Huber zu Gast bei „Willkommen Österreich“ um 22.00 Uhr

Wien (OTS) - Shootingstar meets „Dancing-Star“ heißt es in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 1. Februar 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1! Stermann und Grissemann begrüßen ORF-Moderatorin und „Dancing Stars“-Teilnehmerin Silvia Schneider und die international aufstrebende Schauspielerin Valerie Huber im Studio. Silvia Schneider präsentiert am 4. Februar „Winter in Österreich“ (20.15 Uhr, ORF 2) und Valerie Huber ist am 5. Februar um 20.15 Uhr in der ORF-Premiere von „Klammer – Chasing the Line“ in ORF 2 zu sehen. Danach um 22.55 Uhr gehen die „Pratersterne“ am „DIE.NACHT“-Himmel auf: Gastgeber Hosea Ratschiller lädt zu sechs neuen Folgen ins Fluc am Wiener Praterstern, wo wieder heutige und zukünftige Stars der Kleinkunstszene funkeln. Beim Auftakt sind Mike Supancic, Tereza Hossa, Gerhard Walter und Katharina Straßer auf der Stand-Up Bühne zu sehen. Und zum Abschluss heißt es um 23.35 Uhr beim Dacapo „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Ob Küche, Tanzparkett oder Skilift, Silvia Schneider glänzt in jedem Format im ORF. Am Freitag, dem 4. Februar, ist die Oberösterreicherin gemeinsam mit Armin Assinger in der Show „Winter in Österreich" (20.15 Uhr, ORF 2) zu sehen. Bei ihren winterliche Erkundungstouren zeigen die beiden, dass man den Winter in allen neun Bundesländern in vollen Zügen genießen kann. Was Silvia Schneider von den Show-Konzepten hält, die Stermann und Grissemann sich einfallen haben lassen, und was ihr persönliches Erfolgsrezept ist, verrät die Moderatorin im Talk.

Die erfolgreiche Schauspielerin Valerie Huber wurde mit der Netflix-Serie „Kitz“ in den internationalen Serienolymp katapultiert. Die gebürtige Wienerin erzählt von ihrem Weg von der ersten Fernsehrolle bei der ORF-Serie „Tom Turbo“ hin zu einer Hauptrolle in der Dramaserie des Streaming-Anbieters. Man darf gespannt sein, welche Tipps sie den beiden Moderatoren für „ORF and Chill“ geben kann und ob die beiden doch noch zu Bingewatchern werden. In ORF 2 ist der Shootingstar am 5. Februar um 20.15 Uhr im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Biopic „Klammer – Chasing the Line“ in der Rolle von Klammers großer Liebe Eva zu sehen, das im Rahmen eines umfassenden Programmschwerpunkts genau 46 Jahre nach Franz Klammers legendären Abfahrts-Olympiasieg für Österreich in Innsbruck gezeigt wird.

Neue Folgen: „Pratersterne“ mit Supancic, Hossa, Walter und Straßer um 22.55 Uhr

Zum Auftakt einer neuen „Pratersterne“-Staffel begrüßt Host Hosea Ratschiller den steirischen Musik-Kabarettisten Mike Supancic und sein bestens gelauntes Publikum im Wiener Fluc. Supancic geht auf höchst unterhaltsame Weise der Frage nach – „Was hätten berühmte Musiker gemacht, wenn es zu ihrer Zeit schon Corona gegeben hätte?“. Tereza Hossa, auch bekannt durch ihre satirische Videokolumne „(_), jung, schön, intelligent und lustig“, lässt tief blicken und hat Tipps für die ÖVP im politischen Gepäck. Lebenshilfe gibt es auch vom Kabarettisten Gerhard Walter, der seine Ansprüche an die Philosophie launig unter das Publikum bringt. Zum Kochen bringt Katharina Straßer das Fluc mit ihrer fulminanten Stimme und ihrer Fähigkeit, für gute Laune zu sorgen.

