„Report“ über Lockerungen der Corona-Maßnahmen, PCR-Testchaos und Inflation auf Zehnjahreshoch

Lockerungsübung

Die Regierung hat den Rufen aus Landespolitik und Wirtschaft nach Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nachgegeben. Gestützt auch auf internationale Vorbilder: Israel verabschiedet sich vom Grünen Pass, England hat mit Donnerstag die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben, Dänemark folgt am Dienstag, auch Finnland lockert. In Österreich sind aber viele Fachleute skeptisch. Der Höhepunkt der Omikronwelle sollte noch abgewartet werden. Yilmaz Gülüm und Stefan Daubrawa mit einem Blick über die Grenzen.

Das PCR-Testchaos

Die Omikronwelle mit ihren hohen Infektionszahlen legt die Schwächen der österreichischen Teststrategie offen. Das gesundheitspolitische Ziel, möglichst jede/n möglichst oft zu testen, lässt sich kaum mehr erfüllen. Die Kapazitäten für PCR-Tests sind längst nicht mehr ausreichend. Nur in Wien funktioniert das System noch. Warum hinken die restlichen Bundesländer hinterher? Haben sie einfach zu spät reagiert oder liegen die Probleme im Beschaffungsvorgang des Bundes? Immerhin werden Vergabeverfahren immer wieder erfolgreich beeinsprucht. Martin Pusch und Alexander Sattmann auf Spurensuche.

Teurer Alltag

Das tägliche Leben wird immer teurer. Ob Strom, Heizen, Tanken oder Lebensmittel: Die Preise schießen in die Höhe. Die Inflation in Österreich befindet sich auf einem Zehnjahreshoch. Dieses Bild zeigt sich in ganz Europa, die EZB hält dennoch an ihrer Nullzinspolitik fest. Einige Länder haben bereits gegengesteuert – Ungarn beispielsweise mit einem Preisstopp auf Grundnahrungsmitteln und einer Erhöhung des Leitzinses. Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar haben recherchiert, wie sich die Inflation in Österreich auswirkt und ob die am Freitag von der Regierung angekündigten Maßnahmen wirken werden.

Wie viel Spaß verträgt die Politik?

Die Bundespräsidentenwahl im Herbst wird als voraussichtlich einzige Wahl das politische Jahr 2022 prägen. Noch hält sich Amtsinhaber Alexander Van der Bellen mit der Bekanntgabe seiner Wiederkandidatur – die sehr wahrscheinlich ist – zurück, die anderen Parteien warten seine Entscheidung ab. Doch ein Herausforderer hat sich jetzt auf das politische Spielfeld gewagt: Der Musiker, Unternehmer, Arzt und Bierpartei-Vorsitzende Marco Pogo möchte für die Hofburg kandidieren. Welchen Platz hat Satire und „Spaßpolitik“ in der heutigen Politiklandschaft? Eine Analyse über nationale und internationale Politik mit Humorhintergrund von Julia Ortner.

