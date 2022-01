Aviso PK: Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Kaup-Hasler stellt Initiative zur Wissenschaftsvermittlung vor

Weitere Gesprächspartner*innen sind Univ.-Prof. Dr. Ulrike Felt und Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Klimek

Wien (OTS) - Die Stadt Wien setzt eine neue Initiative zur Wissenschaftsvermittlung in den Bezirken und ruft Forscher*innen in einem neuen Call zur Auseinandersetzung mit zivilgesellschaftlichen Formen der Partizipation am demokratischen System auf. Stadträtin Veronica Kaup-Hasler erklärt die Hintergründe zu den gesetzten Schwerpunkten. Univ.-Prof. Dr. Ulrike Felt stellt die Ergebnisse ihrer Studie zur „Stadt als Wissensraum“ vor und Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Klimek, Wissenschaftler des Jahres, spricht über die Bedeutung der Wissenschaftsvermittlung für unsere Gesellschaft.

Pressekonferenz „Wissenschaftsvermittlung in den Wiener Bezirken“

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Felt (Universität Wien, Institut für Wissenschafts- und Technikforschung)

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Peter Klimek (Complexity Science Hub (CSH) Vienna)

Zeit: Mittwoch, 2. Februar 2022, 11.00 Uhr

Ort: Rathaus, Wappensaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Um Anmeldung unter judith.staudinger @ wien.gv.at wird gebeten.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist der Zutritt zu Medienterminen im Rathaus bis auf weiteres nur mit gültigem 2,5G Nachweis (genesen, geimpft oder PCR-getestet) möglich. Der Nachweis wird vor Ort kontrolliert. Bei Presseterminen im Rathaus gilt zusätzlich zur 2,5G-Regel eine FFP2-Maskenpflicht, ebenso in allen öffentlich zugänglichen Teilen des Gebäudes. Bitte beachten Sie nach Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstandes von zwei Metern.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000-81169

judith.staudinger @ wien.gv.at