Großbauer trauert um Brigitte Kowanz

ÖVP-Kultursprecherin zum Ableben der "Ausnahmekünstlerin internationalen Formats" – "Kowanz war und bleibt auch als Frau in der Kunst wichtig"

Wien (OTS) - Mit großer Trauer reagiert ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer auf den "viel zu frühen Tod" der österreichischen "Lichtkünstlerin" Brigitte Kowanz. "Brigitte Kowanz war eine Ausnahmekünstlerin internationalen Formats. Sie hat eine Kunstgattung geschaffen, mit ihren Werken Aufsehen erregt und hinterlässt in der Kulturszene große Fußstapfen", so Großbauer heute, Montag.

Besonders hervorheben möchte Großbauer die wichtige Rolle, die Kowanz gerade als Frau in der Kunst- und Kulturszene gespielt hat. "Für die Bedeutung der Kunst in Österreich war Kowanz sehr wichtig und wird das auch bleiben", betont Großbauer die Vorbildfunktion der renommierten Künstlerin. "Eine kreative, schaffenskräftige Frau, die unbeirrbar ihren Weg gegangen ist und gezeigt hat, wieviel Raum und Gestaltungsmöglichkeiten es für Kunst, Kreativität und Ideenreichtum in unserem Land noch gibt. Wir sind sehr traurig, dass sie so früh gehen musste", schließt die ÖVP-Kultursprecherin. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at