FPÖ – Kickl: Kogler und Co. in der Geiselhaft von Lothar Lockl

Der grüne Präsidenten-Berater ist Dreh- und Angelpunkt und größter Profiteur von Schwarz-Grün

Wien (OTS) - Er war Wahlkampfleiter von Alexander Van der Bellen, ist seit dessen Amtsantritt sein externer Berater und steht nun im Mittelpunkt der geheimen Nebenabsprachen zwischen Grünen und ÖVP: „Lothar Lockl kann getrost als einer der größten Profiteure der politischen Vorgänge der letzten Jahre bezeichnet werden. Nun sollte der Grüne offenbar als Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats installiert werden. Möglich wurde dies, weil Lockl als Mastermind das Zustandekommen der schwarz-grünen Bundesregierung orchestriert hat. So wie es aussieht, befinden sich die Grünen in der Geiselhaft von Lothar Lockl. Seine Rolle muss dringend genau hinterfragt und beleuchtet werden“, kündigte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl an.



Es sei in Österreich eine besondere und international wohl einzigartige Situation, dass derselbe Mann sowohl für das Staatsoberhaupt als auch für eine politische Partei arbeite. Darüber hinaus sei Lockl auch noch geschäftsführender Gesellschafter einer Kommunikationsagentur. Deren Homepage sei zu entnehmen, dass auch „klimaaktiv“, die Klimaschutzinitiative des Ministeriums von Leonore Gewessler zu den Kunden der Lockl-Agentur gehöre.



Lothar Lockl zähle zweifelsfrei zu den größten Profiteuren der schwarz-grünen Regierung, die er auch selber eingefädelt habe. „Wir werden daher parlamentarische Anfragen an die Ministerien richten und wollen wissen, welche Geschäftsbeziehungen es mit Lockls Agentur oder mit ihm als externem Berater gibt“, kündigte der FPÖ-Bundesparteiobmann an.

