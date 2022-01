Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

17 Verkehrstote zwischen 1. und 30. Jänner 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 26. Jänner 2022, im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, bei dem ein Fußgänger getötet wurde. Der 22-Jährige wollte trotz Rotlicht und geschlossener Schranken eine Eisenbahnkreuzung überqueren, um den Zug in Richtung Wien zu erreichen. Er eilte unter den Schranken hindurch und übersah dabei den aus der Gegenrichtung kommenden Schnellzug. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsungen konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der 22-jährige Fußgänger wurde vom Schnellzug erfasst und verstarb laut aktuellem Kenntnisstand noch an der Unfallstelle. Zur Betreuung der beteiligten Personen wurde vom Roten Kreuz ein Kriseninterventionsteam bereitgestellt. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und eine auf einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter mussten im Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen ein Fehlverhalten des Fußgängers und in einem Fall eine Unachtsamkeit/Ablenkung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und eine Person kam auf einer Eisenbahnkreuzung ums Leben.

Vom 1. bis 30. Jänner 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 17 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es elf und 2020 ebenfalls 17.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Kommissär Harald Sörös, BA MA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531 26 - 2070

harald.soeroes.bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Otmar Bruckner, BA MA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982503

otmar.bruckner @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at