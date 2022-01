25/7 Immobilien geht die Extrameile für exklusive Kunden

Neue Makler-Marke

Wien (OTS) - Mit einer neuen Marke „25/7 Immobilien“ will Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland, das Immobilientreuhandbüro von Raiffeisen in Ostösterreich, in Zukunft verstärkt das Segment der High-End-Immobilien ansprechen. 25/7 Immobilien bietet exklusiven Service für exklusive Kunden: individuell, diskret, persönlich, rund um die Uhr - und noch ein bisschen mehr. Nicht nur 24 Stunden an 7 Tagen die Woche, sondern eben 25/7. Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland: „Unter der neuen Marke 25/7 bündeln wir unsere Kompetenz im Segment der High-End-Immobilien. Wir möchten unseren Kunden damit etwas ganz Besonders bieten, sozusagen die Extrameile für sie gehen. 25/7 Immobilien verstehen wir daher als Geheimtipp für alle die exklusive Immobilien suchen oder solche verkaufen möchten und dabei Wert auf seriöse Beratung und außergewöhnlichen Service legen.“ Der Focus der Geschäftstätigkeit liegt dabei auf Wien und dem Wiener Umland.

Erfahrenes Experten-Team

25/7 bietet Top-Service – von der seriösen Immobilienbewertung über die optimale Bewerbung bis zu Verkauf, Vermietung oder Immobiliensuche. Die 25/7 Makler Mag. Beate Bernleithner (Leitung) und Ing. Wolfgang Wagner sind geprüfte Immobilientreuhänder mit langjähriger Erfahrung im Bereich High-End- und Investmentimmobilien. „Wir bieten Full-Service rund um den Verkauf exklusiver Objekte. Ob Bewertungsgutachten oder Übersiedelungsservice, maßgeschneiderte Verkaufsstrategie oder Vermittlung von Handwerkern für die Renovierung, bei 25/7 bekommt man alles aus einer Hand. Unsere Kunden können sich ganz entspannt zurücklehnen und müssen sich um nichts kümmern.“, erläutert die Leiterin von 25/7 Immobilien, Mag. Beate Bernleithner, das Konzept.

Diskretion und individueller Service

Als Bankentochter ist Diskretion bei 25/7 oberstes Gebot. Spezielle oder exponierte Immobilien verkauft man daher auf Wunsch der Eigentümer auch ohne Bewerbung – direkt an hochkarätigen Vormerkkunden. Alle Serviceleistungen werden stets individuell auf die Kunden-Bedürfnisse abgestimmt.

Regionale und internationale Kompetenz

Die Zugehörigkeit zur Raiffeisen Gruppe ermöglicht den KundInnen von 25/7 Zugang zu einer sehr zahlungskräftigen Klientel. Dank nationaler und internationaler Kooperationen, z.B. mit der Raiffeisenbank International oder Raiffeisen Casa Schweiz, verfügt das 25/7 Team über Kontakte zu Interessenten auf der ganzen Welt.

Exklusiv in jeder Hinsicht

25/7 steht für Exklusivität in jeder Hinsicht: Denn natürlich werden die vermittelte Premiumimmobilien auf Wunsch auch stilvoll in Szene gesetzt bevor man sie High-Class Interessenten anbietet. Ob Renovierung, Gartenverschönerung oder Homestaging: 25/7 KundInnen genießen exklusiven Zugang zu einem Netzwerk ausgesuchter Partnerfirmen die das Objekt verkaufsfit machen. Der Einsatz innovativer Marketingkanäle wie Videobesichtigungen oder Social Media Kampagnen ist bei 25/7 ebenso selbstverständlicher Teil der Verkaufsstrategie wie klassische Print-Inserate oder hochwertige Exposés. Selbstverständlich wickelt man auch Bieterverfahren ab.

Anlaufstelle für exklusive Wohnträume

Immobiliensuchenden erfüllt 25/7 ihre exklusivsten Wohnträume. Ob Luxus-Villa, Chalet oder die exklusive Dachterrassen-Wohnung in der City – auch für Interessenten geht das Team von 25/7 Immobilien gerne die Extrameile. Vielbeschäftigte oder internationale Kunden können Objekte über Video besichtigen, bei Bedarf steht ein Limousinen-Abholservice zur Verfügung. Und als Teil der Raiffeisenbanken Gruppe hat man natürlich auch die richtigen Ansprechpartner für Finanzierungswünsche der Kunden direkt im Haus. Ein exklusives Relocation Service von den -Profis der internationalen Spedition Fuchs erleichtert die Mühen der Übersiedelung und rundet das Service-Angebot ab.

