Round Table Konferenzhotels: Umfangreiches Weiterbildungsprogramm gestartet

Wien (OTS) - Die Round Table Konferenzhotels (RTK) lassen als starker Partner im Seminar und Eventbereich mit einem neuen Konzept aufhorchen: Ab sofort steht den Mitgliedsbetrieben ein gezielt ausgesuchtes Programm an Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei der Kick-off Veranstaltung konnten bereits die ersten Teilnehmer:innen begrüßt werden.



Mit einem dicht gewobenen Netzwerk an Mitgliedsbetrieben und Kooperationspartnern sowie rund 10.000 Kontakten zu Entscheidungsträger:innen und Veranstaltungsplaner:innen, vermittelt das RTK-Team optimale Kontaktchancen. „Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen“, meint Geschäftsführerin Martina Mösslinger, Round Table Konferenzhotels. „Neben unseren vielen Kontakten bieten wir aber noch einen wesentlichen Vorteil: für unsere Kund:innen entstehen durch unsere Arbeit keinerlei Zusatzkosten, denn wir arbeiten ohne Provision. Als Verein sind wir serviceorientiert und FAIRmitteln einzigartige Angebote.“



Neu im Portfolio von RTK ist ein umfangreiches Angebot an Kursen, die durch das RTK-Team organisiert und von Expert:innen abgehalten werden. „Unsere Zielgruppen sind dabei Hotel- und Locationmitarbeiter:innen – von der Reservierungs- über Bankettmitarbeiter:innen bis hin zu Kommunikationsverantwortlichen, Key Accountern oder Führungskräften – für jeden haben wir eigene Themenschwerpunkte gesetzt“, erläutert die Managerin.



Das Spektrum umfasst Marketing & Sales – auch in englischer Sprache – Präsentationstechniken, Persönlichkeitsentwicklung, Team- und Konfliktmanagement oder Führungsverhalten, um nur einige Themen zu nennen. „Wir sind nun mit einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der 2G-Regel gestartet und das Feedback war großartig. Die Kurse sind in der Regel einen Tag lang und stehen unseren Mitgliedern zu besonderen Konditonen zur Verfügung. Damit können die Unternehmen zusätzlichen Nutzen in der Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter:innen lukrieren.“ Das erste Seminar beschäftigte sich mit dem Thema „Wie tickt mein Kunde“ mit Schwerpunkt auf Kundenbetreuung und wurde Ende Jänner in Wien abgehalten. „Natürlich werden wir aber auch Ausbildungen in den anderen Bundesländern abhalten, um allen die Chance zu einer Teilnahme zu ermöglichen.“



RTK bringt Planer:innen, Organisator:innen und Entscheidungsträger:innen von Seminaren und Veranstaltungen mit den Mitgliedsbetrieben zusammen. Kooperationen stehen ebenso im Fokus wie das Vernetzten der richtigen Gesprächspartner:innen. „Wir beraten aber nicht nur unsere Kund:innen bei der Auswahl des passenden Mitgliedsbetriebs – unsere Mitglieder gewinnen durch unsere optimale Präsentationsplattform, wertvolle persönliche Kontakte, umfangreiche Netzwerkmöglichkeiten sowie zahlreiche verkaufsfördernde Aktivitäten. Mit dem neuen Ausbildungsprogramm haben wir einen weiteren Schritt in Richtung Mitgliederservice gesetzt,“ sagt Mösslinger.



Weitere Infos: www.rtk.at

Rückfragen & Kontakt:

Zenker & Co Public Relations

PhDr. Andreas Zenker, MSc, MBA

Tel.: 0664/ 244 32 42

E-Mail: info @ zenkerundco.at