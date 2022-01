Fünf Straßensperren aufgrund von Baumbruch

Lkw-Kettenpflicht auf zwei Straßenabschnitten

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind heute, Montag, überwiegend trocken bis nass. In den höheren Lagen im Raum Groß Gerungs, Ottenschlag, Gaming, Gloggnitz und Lilienfeld muss mit matschigen Fahrbahnen bzw. gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Vereinzelt kann es an exponierten Stellen zu Glättebildung aufgrund von Schmelzwasser kommen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen heute in der Früh auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze sowie auf der L 135 über das Preiner Gscheid Schneeketten anlegen. Gesperrt aufgrund von Baumbruch sind die L 5246 zwischen Hürm und Kilb, die L 5279 zwischen Simonsberg und Sooß, die L 5339 zwischen Großweichselbach und Rosenfeld, die L 5163 zwischen Oed und der Landesstraße L 162 sowie die L 6007 zwischen Holzing und Sarling.

Die Temperaturen reichten heute am Morgen von -6 Grad in Aspang bis +6 Grad in Wiener Neustadt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

