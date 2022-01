DONAU startet ins Vorsorgejahr 2022

Die DONAU Versicherung möchte zur Vorsorge ermutigen und erleichtert den Einstieg mit zwei attraktiven Angeboten.

Bonus Pension: Verdoppelung der staatlichen Förderung für 2022

Bis zu 150 Euro Gutschrift bei Abschluss einer fondsgebundenen Lebensversicherung

Eine Studie der DONAU Versicherung vom Oktober 2021 bestätigt, dass sich der Trend zum Sparen fortsetzt. Rund ein Drittel der 1.000 Befragten spart vom monatlichen Einkommen 20 Prozent und mehr. Interessant ist, dass Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren einen höheren Prozentsatz ihres Einkommens sparen als ältere Befragte. Die für das Sparen bzw. Vorsorgen wichtigsten Gründe sind Rücklagen für Notfälle (93 %), Zukunftssicherung (87 %) sowie Altersvorsorge (83 %).

„ Der Wunsch, richtig vorzusorgen, ist stark ausgeprägt. Neben der Altersvorsorge sind der Vermögensaufbau und der Inflationsschutz wichtiger geworden. Die Lösungen der DONAU bieten die Chance, persönliche Vorsorgebedürfnisse abzudecken und dabei Ertrag und Sicherheit zu verbinden. Wir beraten persönlich und fördern den Einstieg mit attraktiven Angeboten “, sagt Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU.

DONAU verdoppelt die staatliche Förderung

Die Bonus Pension der DONAU ist für die Pensionsvorsorge besonders attraktiv. Sie bietet einen dreifachen Steuervorteil: Die Beiträge sind in der Ansparphase von der Versicherungssteuer befreit und die Kapitalertragsteuer auf die Erträge entfällt bei Inanspruchnahme der Zusatzpension. Nach Antritt des Ruhestands genießen „Bonus Pensionisten“ die Zusatzpension einkommensteuerfrei. Zusätzlich hat die DONAU den Einstieg in die persönliche Vorsorge in diesem Jahr besonders attraktiv gestaltet. Bei Abschluss der Bonus Pension bis 30. April 2022 verdoppelt die DONAU die staatliche Förderung für die einbezahlten Prämien im Jahr 2022. Dies erfolgt durch eine Prämiengutschrift im Frühjahr 2023.*

Alle Informationen zur DONAU Bonus Pension



Fondsgebundene Lebensversicherung als attraktiver Inflationsschutz

Der Trend zur nachhaltigen Vorsorge ist weiter stark. In Hinblick auf Investitionen und Sparen ist für 60 Prozent der Befragten das Thema Nachhaltigkeit relevant. Die Studie der DONAU zeigt, dass 82 Prozent der befragten Personen ihr Geld beim Sparen und bei der Vorsorge vor Inflation schützen wollen. Eine attraktive Option ist somit die Investition in eine fondsgebundene Lebensversicherung. Beim Green Protect wird ausschließlich in Fonds investiert, die die ESG-Kriterien einhalten und mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sind. ESG steht für Umwelt (Environment), Social (soziale Verantwortung) sowie Governance (Unternehmensführung). Durch das österreichische Umweltzeichen ist gewährleistet, dass der Green Protect keine Anlagen in fossile Energien, in die Rüstungsindustrie, Atomkraft oder in Gentechnik umfasst.

Die DONAU Versicherung erleichtert den Einstieg in diese Vorsorgewelt bis 30. April 2022: Beim Abschluss eines Green Protects oder des Smart Selects wird eine Monatsprämie gutgeschrieben. Im Fall des Smart Selects ist außerdem eine Auswahl aus über 70 Fonds möglich. Darüber hinaus kann eine Investition bis 90 Prozent der Sparprämie in den Deckungsstock der klassischen Lebensversicherung getätigt werden. Die Mindestprämie liegt bei monatlich 50 Euro – die Maximalgutschrift beträgt 150 Euro und ist für alle Fonds im Portfolio der DONAU Versicherung gültig. Bei Storno oder Stilllegung innerhalb der ersten fünf Jahre wird die Gutschrift rückgefordert.*

Alle Informationen zum DONAU Green Protect

Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrem DONAU-Berater schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auch auf der Website der DONAU Versicherung unter: www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.

Hinweis: Zweck dieser Presseaussendung ist eine kurze und geraffte Information über das Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Die Unterlage wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

*) Diese Aktionen sind von 31.01.2022 00:00 Uhr bis 30.04.2022 24:00 Uhr gültig. Diese Konditionen gelten nicht für Verträge mit Sonderregelungen und in Verbindung mit anderen Aktionen. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

