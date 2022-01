Terminaviso: ÖAG - Super Tuesday Diskussion "Sports & Business" mit ExpertInnen aus Sport und Wirtschaft

Dienstag, 1. Februar 2022, 18:30 Uhr, virtuelle Podiumsdiskussion per live-stream auf Zoom, YouTube und "krone.at"

Wien (OTS) - Anlässlich der sportlichen Highlights des Jahres 2022 wie den Olympischen Winterspielen in Peking, der Super Bowl in Los Angeles sowie der Fußball-WM in Katar setzen sich hochkarätige Gäste an diesem Super Tuesday mit den aktuellen Herausforderungen, aber auch Business- und Networking Opportunities auseinander.

Am Podium begrüßen wir gemeinsam mit unserem Medienpartner "krone.at":

Markus Kraetschmer, MK Consulting GmbH

Claudia Lösch, siebenfache österreichische Sportlerin des Jahres und Behindertensportlerin im Bereich Ski Alpin

Bernhard Neuhold, Geschäftsführer ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH

Trixi Schuba, Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin im Eiskunstlauf

Hans-Peter Trost, Leiter der ORF-Sportredaktion und Vorstand SportsMedia Austria

Durch den Abend führt Christian Horak (Ernst&Young), Vizepräsident der ÖAG.



