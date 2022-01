Führungswechsel in der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ)

Die VOSÖ wird ab 1. Februar 2022 mit einer neuen Führungsspitze sowohl im Vorstand als auch in der Geschäftsführung starten.

Wien (OTS) - Mit 1. Februar 2022 übergibt der bisherige Vorstandsvorsitzende der VOSÖ, HR Rudolf Luftensteiner, seine Funktion an die aktuell amtierende Geschäftsführerin der Vereinigung, HRin Mag.a Maria Habersack. Luftensteiner selbst und seine langjährige Stellvertreterin, Sr. Cäcilia Kotzenmacher SDR, wechseln in das Kuratorium der VOSÖ. Als neue Geschäftsführerin hat das Kuratorium Frau Martha Mikulka BEd M.A. bestellt.

Neue VOSÖ Geschäftsführung: Martha Mikulka

„Nach 10 Jahren als Direktorin einer VOSÖ-Schule und nach 1,5 Jahren in der Zentrale konnte ich einen Einblick in die verschiedenen Bereiche gewinnen und die unterschiedlichen Perspektiven (Standort/Zentrale) kennenlernen. Meine Tätigkeit als Stabsstelle in der VOSÖ ermöglichte mir unzählige Begegnungen und bestärkte mich in der Entscheidung die VOSÖ in all ihren individuellen Prägungen fortzuführen und weiterzuentwickeln. Ich glaube fest daran, dass die VOSÖ Zukunft hat. Durch ihre Größe bietet sie Standorten die Chance voneinander zu lernen mit der Zentrale, die die Bildungseinrichtungen vor Ort unterstützt. Meine Motivation war und ist immer ein Miteinander.“

Maria Habersack übernimmt VOSÖ Vorstandsvorsitz

„Ich freue mich darauf, die Entwicklung der Vereinigung in meiner künftigen Funktion weiter zu begleiten. In den 6 Jahren meiner Geschäftsführung habe ich mit meinem Leitungsteam viel an strukturellen Veränderungen und Wachstum der VOSÖ von 11 auf 17 Bildungsstandorte mit insgesamt 61 Einrichtungen gestalten dürfen. Die VOSÖ soll auch in Zukunft ein Garant dafür sein, dass Bildungseinrichtungen in Ordenstradition eine Zukunft haben. Mit Frau Mikulka weiß ich die Geschäftsführung in guten Händen.“



Rudolf Luftensteiner hat 20 Jahre Erfolgsgeschichte VOSÖ geprägt

„In großer Dankbarkeit und auch mit einem Herzen voller Freude und Glück schaue ich auf die letzten 20 Jahre zurück, weil es Jahre waren, wo wir gemeinsam an der Weiterentwicklung der VOSÖ und der Ordensschulen wirken durften. Die VOSÖ hat sich in diesen Jahren zum größten Privatschulerhalter in Österreich weiterentwickelt. Es ist uns gelungen, Ordensschulen in die Zukunft zu führen, und zwar sowohl wirtschaftlich als auch inhaltlich. Es ist gelungen, die Ordenscharismen lebendig weiter zu entwickeln und die Prägungen der Schulen an den Charismen auszurichten."

Der neu gewählte VOSÖ Vorstand, der mit 1.2.2022 seine Amtsperiode von 3 Jahren antritt, setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Vorstandsvorsitzende: HRin Mag.a Maria Habersack

Stv Vorsitzende: MMag.a Sr. Karin Kuttner SSND, die als Vorstandsmitglied wiedergewählt wurde

Schriftführerin: Mag.a Dr.in Charlotte Ennser

Kassier: HR Mag. Johannes Hackl

Weiteres Vorstandsmitglied: HR Prof. Mag. Josef Kirchner



Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ):

1993 auf Initiative der Österreichischen Ordensgemeinschaften gegründet.

2022 ist die VOSÖ der größte private Schulträger Österreichs:

17 Bildungsstandorte (mit gesamt 61 Einrichtungen) von 13 Orden in 8 Bundesländern (Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark)

Rund 11.300 Kinder und SchülerInnen besuchen Bildungseinrichtungen. der VOSÖ.

