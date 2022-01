Botschafterin des Lichts, visionäre Pionierin und wichtige Mentorin

Das BELVEDERE trauert um Brigitte Kowanz

Der Tod von Brigitte Kowanz ist unendlich traurig. Wir verlieren eine Künstlerin von Ausnahmeformat, deren konsequent entwickeltes Werk sich solitär in der Kunst der Gegenwart behauptet und die eben erst neue, malerisch gedachte Ansätze ihrer Lichtkunst auszuarbeiten begonnen hat. Brigitte Kowanz war als Künstlerin sowie als kluger, liebenswerter und einfühlsamer Mensch eine Bereicherung im Leben aller, die sie persönlich kennen durften. Generaldirektorin Stella Rollig:

Wien (OTS) - Das Belvedere ist tief getroffen vom frühen Tod der international bedeutenden Künstlerin Brigitte Kowanz.

Kowanz war in den vergangenen Jahrzehnten eine der prägendsten Künstlerinnen Österreichs mit internationaler Strahlkraft. In der Sammlung des Belvedere befinden sich vier ihrer zentralen Werke. Frühe Gemeinschaftsarbeiten von Brigitte Kowanz und Franz Graf sind derzeit in der Ausstellung Avantgarde und Gegenwart. Die Sammlung Belvedere von Lassnig bis Knebl im Belvedere 21 zu sehen.

Licht bildet als Medium und Motiv die Grundlage ihrer Wandarbeiten, Objekte und Rauminstallationen, die sie seit den frühen 1980er-Jahren äußerst variantenreich und konsequent entwickelt hat. Kowanz verwendet dabei Leuchtmittel, oft kombiniert mit Spiegeln, als Trägermedium für Bilder, Botschaften und codierte Information und verdeutlichte damit die Wahrnehmung des Raumes sowie deren wissenschaftliche Grundlagen.

Generaldirektorin Stella Rollig: Der Tod von Brigitte Kowanz ist unendlich traurig. Wir verlieren eine Künstlerin von Ausnahmeformat, deren konsequent entwickeltes Werk sich solitär in der Kunst der Gegenwart behauptet und die eben erst neue, malerisch gedachte Ansätze ihrer Lichtkunst auszuarbeiten begonnen hat. Brigitte Kowanz war als Künstlerin sowie als kluger, liebenswerter und einfühlsamer Mensch eine Bereicherung im Leben aller, die sie persönlich kennen durften.

Mit ihrem Tod verlieren die Kunstwelt und das Belvedere eine visionäre Künstlerin und Pionierin, eine einflussreiche Lehrerin und engagierte Mentorin für Generationen junger Künstler*innen. Ihre einzigartige Sichtweise auf die Welt wird bleiben.

Link zu den Werken der Künstlerin in der Sammlung des Belvedere: https://sammlung.belvedere.at/search/kowanz

Rückfragen & Kontakt:

Belvedere

Irene Jäger

Belvedere Public Relations

+43 664 800 141 185

i.jaeger @ belvedere.at

www.belvedere.at