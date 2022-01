Kulturstadträtin Kaup-Hasler trauert um Brigitte Kowanz

Wien (OTS) - „Mit Brigitte Kowanz verlieren wir viel zu früh eine der bedeutendsten zeitgenössischen österreichischen Künstlerinnen. Ihr ist die Erweiterung des Bildbegriffs in Richtung Licht zu verdanken. Licht und Schatten, Raum und Zeit - diese Phänomene wusste Kowanz auf einzigartige Weise zu reflektieren. Dem bahnbrechenden Werk entsprechend erhielt die Künstlerin internationale und nationale Anerkennung für ihren medienübergreifenden Kunstansatz. Auch das Feld der künstlerischen Forschung wurde durch Kowanz‘ Position zwischen Wissenschaft und Kunst maßgeblich vorangetrieben,“ reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die Nachricht vom Tod von Brigitte Kowanz.

„Österreich verliert eine seiner prägendsten Künstlerinnen. Brigitte Kowanz war auch eine inspirierende Lehrende, die die Studierenden herausforderte und überraschte. Mit ihrer Lichtkunst im öffentlichen Raum wie etwa auf der Fassade des Uniqa-Towers am Wiener Donaukanal oder mit den Lichtkreisen auf dem Dach des Leopold Museums erreichte Brigitte Kowanz die Menschen in der Stadt ganz direkt. Ihre Kunst wirkt oft leichtfüßig und vermag es dabei, uns tief zu berühren. Diese Kunst wird bleiben! Mein Mitgefühl gilt den trauernden Angehörigen und Freund*innen“, so die Kulturstadträtin.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000-81169

judith.staudinger @ wien.gv.at