Yadea bereitet die Markteinführung des M6-Elektromopeds in Übersee vor dem chinesischen Neujahrsfest vor

München (ots/PRNewswire) - Kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest hat Yadea (01585:HK), die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, bekannt gegeben, dass sie ihr beliebtes M6-Elektromoped während der Festtage in Überseemärkten einführen wird. Das neueste Modell wurde umfassend überarbeitet, um das Fahrerlebnis zu verbessern, und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Yadea, den Verbrauchern weltweit zu helfen, „ihr Leben zu elektrisieren".

„Yadea möchte seinen Kunden in aller Welt ein frohes chinesisches Neujahr wünschen. Dieser Zeitraum ist weithin als Frühlingsfest bekannt, da er die Ankunft einer neuen Jahreszeit und den Beginn eines neuen Mondkalenders markiert. Unser M6-Modell 2021 wurde letztes Jahr auf der kultigen CCTV Spring Festival Gala vorgestellt, bevor es auf der EICMA in Mailand seinen ersten weltweiten Auftritt hatte. Wir begrüßen das Jahr des Tigers und freuen uns darauf, dieses kultige E-Moped auf weitere Märkte in Übersee zu bringen", so Aska Zeng, General Manager von Yadea.

Mit seinem leistungsstarken Motor, der langen Batterielaufzeit und dem praktischen Design bietet das M6 ein raffiniertes Reiseerlebnis für Fahrer. Das Elektromoped verfügt über eine Leistung von 2100 W, mit der es jedes Gelände mühelos bewältigt, sowie über einen herausnehmbaren Batterie, der direkt oder extern aufgeladen werden kann und mit einer einzigen Ladung bis zu 70 km weit reicht. Über die Leistung hinaus bietet das M6 einen unvergleichlichen Komfort für den Fahrer während der Fahrt, dank der neuen und verbesserten Rückenlehne mit einem ergonomischen Design, einem breiten gepolsterten Rahmen und einer strategischen Positionierung, um den Rücken besser zu unterstützen. Und mit seinem großen 27-Liter-Staufach bietet der M6 mehr als genug Platz für den Transport von Gegenständen unterwegs.

Das Modell M6 von Yadea behält das klassische Design des Fahrzeugs bei, damit die Fahrer auf der Straße immer gut aussehen. Eine Markenlampe bietet eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Reichweite für maximale Sichtbarkeit bei verschiedenen Licht- und Wetterbedingungen. Der Anstrich mit schwedischer Berker-Farbe ist dagegen strapazierfähig, sehr widerstandsfähig und sieht auch nach drei Jahren noch wie neu aus. Mehrere Farboptionen sind ebenfalls erhältlich, so dass die Fahrer ihre Persönlichkeit mit ihrem Fahrzeug zeigen können.

Das Modell M6 setzt das Erbe der Marke mit dem branchenführenden Sicherheitsdesign fort. Die hochfeste Mopedkarosserie ist aus hochwertigem kaltgewalztem Baustahl gefertigt und verfügt über einen CAE-optimierten Rahmen. Darüber hinaus wird jedes Fahrzeug einer Million Vibrationstests und der Identifizierung der elektronischen Stabilitätskontrolle unterzogen, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Der M6 verfügt außerdem über das von Yadea unabhängig entwickelte intelligente Batteriemanagementsystem (BMS), das neun Schutzstufen gegen häufige Probleme wie Überstrom, Überladung, Überentladung, Kurzschluss, Ausfall von Leistungsmodulen und Fehlermeldungen bietet.

Mit der weltweiten Markteinführung des M6 zum Mondneujahrsfest läutet Yadea einen Neuanfang für das Unternehmen ein. Indem Yadea mehr seiner unabhängigen Forschungs- und Entwicklungstechnologien und Produkte nach Übersee bringt, wird das Unternehmen die Branche weiter vorantreiben und im Jahr des Tigers und darüber hinaus mehr Menschen helfen, „ihr Leben zu elektrifizieren".

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweirädern tätig ist. Dazu gehören unter anderem Elektromotorräder, Elektromopeds, Elektrofahrräder und Elektro-Kick-Scooter. Bis heute hat Yadea Produkte an 50 Millionen Nutzer in über 80 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 35.000 Einzelhändlern weltweit. Yadea hat es sich mit dem Motto „Electrify Your Life" zum Ziel gesetzt, den Menschen bei der Elektrifizierung des Alltags zu helfen und investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns:

Offizielle Website: https://www.yadea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Germany/

Instagram: https://www.instagram.com/yadea.germany/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGermany

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1733179/Yadea_M6.jpg

Rückfragen & Kontakt:

YADEA-Medienteam,

Tel.: 0510-88100267,

E-Mail: media @ yadea.com