MFG rockt die Wahl in Waidhofen an der Ybbs

ÖVP verliert dramatisch. Die junge Partei MFG lässt auch Grüne und FPÖ deutlich zurück.

Waidhofen/Ybbs,Wien (OTS) -

„Wer Grundrechte einschränkt und die Bevölkerung spaltet, wird Wahlniederlagen ernten“, so kommentiert RA Dr. Michael Brunner, Bundesobmann der MFG, den jüngsten Wahlerfolg seiner Partei.



Das vorläufige Ergebnis:

ÖVP: 41,3% (-20%)

SPÖ: 21%

MFG: 17,08%

Bürgerliste: 11,25%

FPÖ: 4,03% (-1,27%)

Grüne: 3,06% (-1,04%)



Damit gelang der MFG auf Anhieb ein fulminanter Wahlsieg - ausgerechnet in der Heimatgemeinde von ÖVP-NR-Präsident Wolfgang Sobotka. Für Brunner kein Grund, sich auszuruhen: "Jetzt konzentrieren wir uns auf die Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahlen in Tirol am 27.2.22. Wir werden nach und nach weitere Wahlen gewinnen und wir werden die Grundrechte wiederherstellen. Die Menschen wollen ihr freies Leben zurück und lehnen die von Regierung und Medien betriebene Spaltung ab.“



