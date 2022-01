Universität für angewandte Kunst Wien: Wir trauern um Brigitte Kowanz

Sie war eine außerordentliche Vertreterin der Bildenden Kunst unserer Zeit sowie eine begeisterte und begeisternde Lehrende

Wien (OTS) - Mit großer Erschütterung und Trauer nehmen die Angehörigen der Universität für angewandte Kunst Wien die Nachricht vom Ableben der Künstlerin, ehemaligen Professorin, Kollegin, Lehrenden und Forschenden und nicht zuletzt Freundin und jahrelangen Begleiterin Brigitte Kowanz auf. "Österreich verliert eine außerordentliche Vertreterin der Bildenden Kunst unserer Zeit, die weit über die Grenzen unseres Landes hinaus, Anerkennung erlangt hat. Sie war DIE Vorreiterin eines medienübergreifenden Ansatzes in der Kunst, in dem sie Medienkunst und Bildhauerei unter Einbeziehung technisch-naturwissenschaftlicher Methoden miteinander in Beziehung gesetzt und neu definiert hat", sagt der Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Gerald Bast, in einer ersten Reaktion. Und weiter: "Die Angewandte verliert einer ihrer prägendsten Professor:innen ihrer Geschichte. Ihrer Klasse für Transmediale Kunst entstammen zahlreiche erfolgreiche Künstler:innen. Brigitte war eine begeisterte und begeisternde Universitätslehrende und vielen Menschen eine wichtige Gesprächspartnerin zu vielen Themen."

"Im vergangenen Studienjahr (2020/21), zum Abschluss ihrer 25-jährigen Lehrtätigkeit, beschloss der Senat der Angewandten, sie mit dem Ehrenring der Universität für angewandte Kunst Wien auszuzeichnen. Die feierliche Verleihung im Rahmen einer Festveranstaltung im Spätherbst 2021 konnte aufgrund der Covid-Krise leider nicht durchgeführt werden. Unser Mitgefühl gilt vor allem ihrem Sohn sowie auch ihren Angehörigen und Freund:innen", schließt Bast.

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Andrea Danmayr

Presse und Medienkommunikation

01 71133 2004

presse @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at