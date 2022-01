Karner: Gratulation an Polizei-Spitzensportlerinnen zu großartigem Erfolg

Super-G in Garmisch wird zum Super-Erfolg für Polizei-Spitzensport

Wien (OTS) - Die Polizei-Spitzensportlerin Cornelia Hütter fuhr am 30. Jänner 2021 beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen in Deutschland zum Sieg, den sie sich mit der Italienerin Federica Brignone teilte. Hütter war bereits am gestrigen Tag bei der Abfahrt erstmals seit drei Jahren wieder auf das Podest gefahren und Dritte geworden. „Echt cool, wieder Teil der Mannschaft zu sein“, sagte Hütter im ORF-Interview. „Heute ist mir eine gute Fahrt gelungen, ich freue mich irrsinnig, aber ich muss trotzdem am Boden bleiben.“ Hütter ist seit 1. September 2017 im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres.

Tamara Tippler belegte beim Super-G den dritten, Mirjam Puchner den vierten und Nadine Fest den fünften Platz. Alle drei sind ebenfalls Polizeischülerinnen und gehören dem BMI-Spitzensportkader an.

„Es freut mich besonders, dass Cornelia Hütter nach schweren Verletzungen und einer überstandenen Corona-Infektion wieder als Siegläuferin im Ski-Weltcup angekommen ist“, sagte Innenminister Gerhard Karner. „Das zeigt, dass diese Polizei-Vorzeigeathletin mit ihrem Willen und ihrem Ehrgeiz ein großes Vorbild für viele Menschen und auch für viele Polizistinnen und Polizisten in Österreich ist.“

Karner ergänzte: „Ich gratuliere allen Polizei-Spitzensportlerinnen zu diesem großartigen Erfolg in Garmisch-Partenkirchen und wünsche ihnen viel Erfolg für die kommenden Tage und Wochen.“

