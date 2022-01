Neue Doku „Impfpflicht und Omikron – Der Weg aus der Pandemie?“ im vierteiligen „ORF III Themenmontag“

Außerdem: „Rätsel Corona – Wenn die Symptome bleiben“, „Die Wahrheit über Desinformation“ und „Themenmontag: Der Talk“, „MERYN am Montag“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 31. Jänner 2022 geht zum Auftakt in einer neuen Doku der Frage nach, ob „Impfpflicht und Omikron – Der Weg aus der Pandemie“ sein könnte. Außerdem diskutiert Reiner Reitsamer in „Themenmontag: Der Talk“ darüber, „Wie die Pandemie unsere Kinder belastet“.

Bereits im Vorabend um 18.45 Uhr beantwortet „MERYN am Montag“ Publikumsfragen zu Corona-Tests. Seit mehr als einem Jahr gehören sie für viele zum Lebensalltag: Coronavirus-Tests. Sie sind ein bewährtes Mittel, um Infektionsketten zu unterbrechen und sicherzugehen, dass auch symptomlose Infizierte bestmöglich erkannt werden. In den vergangenen Wochen wird die Diskussion um die Teststrategie immer reger. Zu Gast bei ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn ist dazu Robert Strassl, Leiter der Abteilung für Klinische Virologie am Klinischen Institut für Labormedizin der Medizinischen Universität Wien.

Den „ORF III Themenmontag“ eröffnet um 20.15 Uhr die neue Doku „Impfpflicht und Omikron – Der Weg aus der Pandemie?“ von Bernhard Hain. Die bevorstehende Impfpflicht in Österreich und die Omikron-Welle lösen Ängste und Hoffnungen gleichermaßen aus: Sind beide Marksteine auf dem Weg zum Ende der Pandemie? Weder Überzeugungskampagnen für Impfskeptiker noch die Hoffnung auf Herdenschutz konnten die Einführung der Impfpflicht aufhalten. Damit steht erstmals seit Langem hierzulande wieder fest: Die Entscheidung über eine Immunisierung ist in Zeiten globaler pandemischer Bedrohungen keine individuelle mehr. Die Öffentlichkeit ist darüber gespalten, in eine Mehrheit, die sich ohnehin hat impfen lassen, und in eine immer radikalere Minderheit, die sogar militanten Widerstand gegen den Impfzwang angekündigt hat. Der „ORF III Themenmontag“ begleitet diese sensible Phase der Durchimpfungskampagne und zeigt, wie die Regierungsmaßnahmen praktisch umgesetzt werden. Anschließend befasst sich ORF III mit dem „Rätsel Corona – Wenn die Symptome bleiben“ (21.05 Uhr), bevor um 21.55 Uhr „Die Wahrheit über Desinformation“ folgt.

Zum Finale des Themenabends lädt Reiner Reitsamer zu „Themenmontag:

Der Talk“ (22.30 Uhr) und spricht mit seinen Gästen über „Vier Semester Corona: Wie die Pandemie unsere Kinder belastet“. Corona treibt nicht nur Impfgegner/innen auf die Straße: Auch Schüler/innen protestieren derzeit im ganzen Land. Seit zwei Jahren müssen sie zwischen Präsenz- und Fernunterricht hin- und herwechseln. Dass der Bildungsminister jetzt die mündliche Matura wieder verpflichtend einführt, halten viele für ungerecht. Aber das ist bei Weitem nicht das einzige Problem im Bildungsbereich: vom Kindergarten bis zur Uni hat Corona für Chaos gesorgt. Neben den gesundheitlichen Risiken stellen Leistungsdruck und soziale Isolation eine enorme Belastung dar. Wie gefährdet sind die Jüngsten, für die es noch keine Impfung gibt? Wie geht es Schülerinnen und Schülern bzw. Studierenden nach vier Semestern Corona? Und welche Bildungslücken reißt das Virus in unsere Gesellschaft?

