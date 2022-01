FPÖ-Angerer zum Flughafen-Chaos: Stillstand ist Kärntner Bevölkerung nicht länger zumutbar, SPÖ-Kaiser muss endlich handeln

Flughafen seit fast 10 Jahren im Sinkflug – Landesrechnungshof deckte schwere Mängel auf – FPÖ wird die politische Verantwortung von SPÖ und ÖVP schonungslos aufarbeiten

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Im Zusammenhang mit den fast 10-jährigen Diskussionen um die Wiederbelegung des Flughafen Klagenfurt – der sich seit dem Jahr 2013 im Sinkflug befindet – und betreffend ein heutiges Interview von LH Kaiser in der Kleinen Zeitung, stellt der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer fest:

„Das Verantwortungs-Chaos beim Flughafen Klagenfurt muss sofort beendet und diese für Wirtschaft und Tourismus wichtige Infrastruktureinrichtung in Kärnten endlich wiederbelebt werden. SPÖ-Kaiser und Co. müssen endlich ihre Versprechungen gegenüber der Kärntner Bevölkerung einhalten und das Hin- und Herschieben der Verantwortung beenden. Der Landeshauptmann muss umgehend tätig werden und das Heft des Handels in die Hand nehmen.“

Laut dem Bericht des Kärntner Landesrechnungshofes weisen sowohl die Verkaufsausschreibung als auch der Kaufvertrag schwere Mängel auf und die Kärntner FPÖ wird die politische Verantwortung und das dilettantische Vorgehen von SPÖ und ÖVP schonungslos im Kärntner Landtag aufarbeiten, so Angerer.

„SPÖ und ÖVP sind offensichtlich überfordert. Seit Monaten fordern wir, dass SPÖ-Landeshauptmann Kaiser seiner Verantwortung nachkommt und den Flughafen zur Chefsache erklärt, sonst wird dieses für Kärnten so wichtige Zukunftsprojekt noch in einem Desaster enden. Leadership schaut anders aus, Herr Landeshauptmann!“, stellt Angerer abschließend fest.

