Hilfswerk begrüßt Maßnahmen der Bundesregierung gegen Teuerung

Vor allem ältere Menschen und Familien in prekären Lagen benötigen jetzt dringend Unterstützung.

Wien (OTS) - „Wir freuen uns über das heute präsentierte Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Es leistet einen hilfreichen Beitrag zur Abfederung der Teuerung“, sagt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich. „Ob Wohnen, Lebensmittel oder Energie – 2021 sind die Verbraucherpreise so stark gestiegen, wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das belastet insbesondere ältere Menschen und Familien in prekären Lagen. Sie liegen uns sehr am Herzen und können gerade jetzt jede Unterstützung gut gebrauchen“, meint Anselm.

Besonders dramatisch hätten sich die Preise von Heizöl, Gas und Strom entwickelt. Für viele Haushalte in Österreich sei das im Winter eine zusätzliche finanzielle Herausforderung, die schwer zu stemmen sei. Dass die Bundesregierung nun gezielte Maßnahmen ergriffen habe, um Notsituationen abzuwenden, begrüße das Hilfswerk deshalb ausdrücklich. Das gelte insbesondere für den Teuerungsausgleich für besonders vulnerable Gruppen: „Maßnahmen wie diese wirken gezielt dort, wo der Bedarf am größten ist“, zeigt sich Anselm überzeugt.

