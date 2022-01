Junge ÖVP ad Energiegipfel: Wichtige Entlastung auch für junge Menschen!

Bundesregierung setzt zielgerichtete und rasche Maßnahmen gegen Teuerungswelle um, von denen auch junge Menschen profitieren

Wien (OTS) - Um die verschärfte Preissituation auszugleichen, sorgt die Bundesregierung mit dem heute vorgestellten € 1,7 Mrd schweren Maßnahmenpaket für Entlastung der Menschen in Österreich. “Wir sehen die Probleme der Menschen und setzen sehr rasch Lösungen um”, ist JVP-Bundesobfrau und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm überzeugt.

Der im Dezember beschlossene Teuerungsausgleich wird von € 150 auf € 300 erhöht, was vor allem auch Studienbeihilfe-Beziehern zugutekommt. Darüber hinaus wird die Ökostrompauschale und der Ökostromförderbeitrag für 2022 ausgesetzt und jeder Haushalt bekommt einen Energiekostenausgleich in Höhe von € 150. “Von den Sofortmaßnahmen profitieren in erster Linie auch junge Menschen”, ist JVP-Generalsekretärin Sabine Hanger erfreut. “Für eine 3er-Studenten-WG bedeutet das Maßnahmenpaket eine Entlastung von bis zu € 1.150 im Jahr 2022!”

