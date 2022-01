Polaschek gratuliert Sych zur Bestellung als Rektorin der Musikuniversität Wien

Bundesminister Martin Polaschek gratuliert Ulrike Sych zur Wiederbestellung als Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Wien (OTS) - „Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) ist eine international führende Hochschule in ihrem Bereich und ein wichtiger Teil der vielfältigen Hochschullandschaft Österreichs. Rektorin Ulrike Sych hat in den vergangenen Jahren einen großen Beitrag zu dieser Positionierung im internationalen Spitzenfeld geleistet. Ich gratuliere Ulrike Sych zur neuerlichen Bestellung als Rektorin der mdw und wünsche viel Erfolg für die bereits dritte Amtszeit“, so Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek zur heutigen Bestellung durch den Universitätsrat der mdw. „Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit“, so Polaschek.

