„IM ZENTRUM“: Heizen, Tanken, Wohnen – Wie teuer wird es noch?

Am 30. Jänner um 22.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die ganze Welt stöhnt unter einer beispiellosen Teuerungswelle. Auch in Österreich sind vor allem die Energiepreise stark gestiegen. Die Regierung will mit einem Maßnahmenpaket kurzfristig die Haushalte entlasten. Welche strukturellen Reformschritte müsste Österreich aber setzen, um die Teuerungswelle langfristig in den Griff zu bekommen? Wie wird die Europäische Zentralbank angesichts der hohen Inflation ihre Geldpolitik künftig anlegen? Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie, und wie sehr befeuern die Ukraine-Krise und die Abhängigkeit von russischem Erdgas die hohen Energiepreise?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 30. Jänner 2022, um 22.20 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Werner Kogler

Vizekanzler, Die Grünen

Robert Holzmann

Gouverneur Österreichische Nationalbank

Anna Parr

Generalsekretärin Caritas Österreich

Franz Schellhorn

Agenda Austria

Barbara Blaha

Momentum Institut

