ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 5 von 31. Jänner 2022 bis 6. Februar 2022)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Dienstag, 1. Februar 2022

9:30 BM Margarete Schramböck eröffnet das JR-Zentrum für Vernetzte Systembewertung einer nachhaltigen Energieversorgung (FH Burgenland, Laborhalle, Steinamangerstr. 21, 7423 Pinkafeld)

Pressekonferenz von BM Martin Kocher zu ,,Aktuelles zum Arbeitsmarkt“

Mittwoch, 2. Februar 2022

13:00 BM Margarete Schramböck trifft US-Botschafterin Victoria Reggie Kennedy (BMDW)

18:00 BM Margarete Schramböck nimmt am RBI Sky Talk "Geopolitics & geoeconomics in reshuffling: Storms Ahead? Which implications to expect for business and politics?" teil (Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Sky-Lounge, 14 OG)

Donnerstag, 3. Februar 2022

9:00 Plenum des Bundesrats

9:30 Politische-Akademie-Präsidentin Bettina Rausch mit u.a. IT-Prof. Viktor Mayer-Schönberger und Prof. Armin Grunwald, Leiter der Technikfolgen-Abschätzung im deutschen Bundestag beim Online-Symposium "Künstliche Intelligenz und Demokratie" (Link: https://us02web.zoom.us/j/87296705883)

10:30 BM Klaudia Tanner übergibt neu beschaffene Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb (1090 Wien, BMLV, Szokoll-Hof)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/