Zierfuß: Berechtigte Anliegen der Kindergartenpädagogen müssen von der Stadt endlich gehört werden

Baustellen noch immer nicht beseitigt – Forderungen dürfen von Wiederkehr nicht länger ignoriert werden

Wien (OTS) - „Dass die Wiener Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen im März nun neuerlich auf die Straße gehen, um ihren Unmut zu bekunden, ist nicht weiter verwunderlich. Denn die Baustellen in den Wiener Kindergärten wurden seitens des verantwortlichen Stadtrates Wiederkehr noch immer nicht beseitigt“, so der Bildungssprecher der Volkspartei Wien Gemeinderat Harald Zierfuß.

So müsse angesichts der großen Herausforderungen in Wien massiv in die Rahmenbedingungen investiert werden. Es sei Sache der Länder, diese für elementare Bildungseinrichtungen zu regeln und diese auch entsprechend zu finanzieren.

Erst am Mittwoch seien im Zuge der Sitzung des Wiener Gemeinderats von der Volkspartei Wien entsprechende Beschlussanträge eingebracht worden, die jedoch von der rot-pinken Mehrheit abgelehnt worden sind.

So brauche es etwa einen Stufenplan zur Reduzierung der Gruppengrößen in Wiener Kindergärten. Während derzeit in Wiener Kindergärten oft ein Pädagoge für bis zu 25 Kinder zuständig ist, empfehlen Experten einen Betreuungsschlüssel von 1:7 für 3-6-Jährige und 1:3 für unter 3-Jährige. Darüber hinaus müssen öffentliche und private Kindergartenbetreiber finanziell gleichgestellt werden. Derzeit werden zwei Drittel aller Wiener Kindergarten-Standorte von privaten Trägern betrieben. Weiters brauche es auch die Einführung und Finanzierung einer adäquaten Vorbereitungszeit für Kindergartenpädagogen.

„Es kann nicht sein, dass diese Forderungen seitens Wiederkehr stetig ignoriert werden. Die berechtigten Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindergärten müssen nun endlich gehört werden“, so Zierfuß abschließend.​

