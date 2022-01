Testchaos – SPÖ-Kucher: Regierungsversagen treibt Kinder und Jugendliche in die Durchseuchung

Wien (OTS/SK) - „Wir steuern durch das Corona-Missmanagement und fehlende PCR-Tests an den Schulen auf eine Durchseuchung der Kinder und Jugendlichen zu. Damit steigt auch die Gefahr von Corona-Spätfolgen bei Kindern und Jugendlichen. Und das alles, weil es diese Regierung auch nach zwei Jahren Pandemie nicht schafft, ein funktionierendes Testsystem österreichweit an den Schulen zu etablieren. Wann übernimmt jemand von dieser Regierung die Verantwortung für das Versagen?“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zur Ankündigung, dass der von der Regierung beauftragte Testanbieter es auch nächste Woche nicht schafft, an allen Schulen Österreichs ausreichend PCR-Tests durchzuführen. ****

Man wisse, dass auch Kinder an Spätfolgen durch Corona leiden. Elf Prozent aller an Covid erkrankten Kinder haben später noch immer Symptome, bei den älteren Kindern sind es gar um die 15 Prozent, die an Long Covid leiden. Das geht von ständiger Erschöpfung, Luftnot, Konzentrationsstörungen, Schwindel bis hin zu Schlafstörungen oder Angststörungen. „Man könnte die Gefahr einer Infektion und damit vor Long Covid mit ausreichend PCR-Tests hintanhalten. Warum funktioniert das nicht in ganz Österreich? Diese ganzen Vorgänge aufzuarbeiten, wird uns noch Jahre beschäftigen. Denn das da was nicht mit rechten Dingen zugeht, merkt jedes kleine Kind“, so Kucher. (Schluss) sl/lp

