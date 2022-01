FountainCap gewinnt die Auszeichnung „Best of the Best" für Asset Management in Asien

Hong Kong (ots/PRNewswire) - FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. („FountainCap") hat die Auszeichnung

Best of the Best Performance Awards - Greater China Equity (5 Years)" von Asia Asset Management erhalten. In den letzten Jahren hat das Team von FountainCap mehrere Auszeichnungen für seine starke Erfolgsbilanz erhalten, die auf seinem gründlichen China-Investment-Research und seinem disziplinierten, langfristigen Investmentansatz beruht. 2021 war für viele China-Fondsmanager ein schwieriges Jahr, doch FountainCap meisterte die zahlreichen Herausforderungen und erreichte mit Rekordzuflüssen in seine Strategie neue Höhen. Sie beendete das Jahr mit einem verwalteten Vermögen von über 1,6 Milliarden US-Dollar.

Asia Asset Management wird seit Dezember 1995 veröffentlicht und ist eine der einflussreichsten Medienplattformen in der asiatischen Vermögensverwaltungsbranche. Der jährliche Best of the Best Award wird seit 19 Jahren in Hongkong vergeben, um die herausragenden Leistungen globaler Finanzinstitute zu würdigen. Die Bewertungskriterien bestehen aus einer Reihe von qualitativen und quantitativen Faktoren, darunter die bisherige Erfolgsbilanz, das Wachstum und die Struktur des Unternehmens sowie innovative Produkte.

Die letzten sieben Jahre waren eine der schwierigsten Perioden für chinesische Aktieninvestitionen in der Geschichte, aber FountainCap hat erfolgreich durch eine Reihe von Krisen und Marktabschwüngen navigiert. Durch die Investition in Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und die Einhaltung der langfristigen Anlagestrategie konnte FountainCap im Berichtszeitraum eine überdurchschnittliche Performance auf den chinesischen Märkten erzielen. Infolgedessen wird FountainCap zu einem vertrauenswürdigen China-Partner für globale Investoren und baut seinen institutionellen Kundenstamm weiter aus. FountainCap wurde 2020 zum China-Manager für einen der größten öffentlichen Rentenpools Großbritanniens ernannt und legte im Juli 2021 seinen Greater China Select UCITS Fund auf, der einen besseren Zugang zu seiner Strategie ermöglicht.

Über FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co, Ltd.

Das von dem erfahrenen China-Investor Frank Ding geleitete Investmentteam besteht aus Sektor- und Industriespezialisten, die zusammen über 60 Jahre Erfahrung mit China-Investitionen in acht globalen Marktzyklen haben. Die Investmentexperten von FountainCap verfügen über globale Investmentkenntnisse und -expertise und haben ein tiefes Verständnis der chinesischen Wirtschaft und des chinesischen Marktes. Das Ziel des Unternehmens ist es, beständig hervorragende langfristige Anlageergebnisse zu erzielen und seinen Kunden die besten Dienstleistungen zu bieten.

