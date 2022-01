Klammer, der Film – „Thema“ war Ski fahren mit dem Kaiser

Tiefe Gräben – wie können wir wieder miteinander reden?

Christian Plattner ist 59 Jahre alt und hat mit seiner Lebensgefährtin drei Kinder. 18 Jahre lang ist die Beziehung harmonisch – bis das Coronavirus kommt und sich zwischen die beiden stellt. Die Frau verliert sich immer mehr in Verschwörungsmythen, es kommt zu heftigen Diskussionen, es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Bald fehlt jede Gesprächsbasis, heuer folgt die Trennung. Viele kennen mittlerweile Menschen in ihrem Umfeld, die sich nur noch in den sogenannten „alternativen Medien“ über das Coronavirus informieren bzw. von Politik und klassischen Medien betrogen und belogen fühlen. Tausendfach geteilte Falschmeldungen machen Angst und hetzten die Stimmung auf. Die Pandemie wird verharmlost, Impfung und Impfpflicht als das Böse schlechthin gesehen. Tiefe Gräben ziehen sich durch Freundschaften, Partnerschaften und Familien. „Thema“ spricht mit Menschen, die unter dem Kontaktabbruch zu Angehörigen leiden, und mit Menschen, die gemeinsam einen Weg gefunden haben, mit der Situation umzugehen. Wie können wir die Gräben überwinden? Christoph Feurstein, Oliver Rubenthaler, Vanessa Böttcher und Martin Steiner berichten.

Klammer, der Film – Skifahren mit dem Kaiser

Die leergefegten Straßen von damals haben die Älteren immer noch im Kopf und viele wissen, wo sie an diesem Tag ferngesehen haben. Am 5. Februar 1976 gewinnt Franz Klammer in Innsbruck Olympiagold in der Herrenabfahrt. „Man muss Mut zum Risiko haben und sich in der entscheidenden Situation trauen, es anders zu machen als geplant“ – davon ist Franz Klammer auch 46 Jahre danach überzeugt. Von seinem legendären Sieg, dem Erfolgsdruck und der Liebesgeschichte zu seiner Frau Eva handelt der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Film „Klammer – Chasing The Line“, der auf den Tag genau 46 Jahre danach am Samstag, dem 5. Februar, um 20.15 Uhr ORF-2-Premiere feiert (Details zum umfangreichen ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at). „Man muss einander Freiräume lassen“, sagt der 68-jährige Kärntner über seine lange Ehe. „Man besitzt den anderen nicht, man liebt ihn.“ Eva Kordesch war mit Franz Klammer am Arlberg Ski fahren und hat mit ihm über Höhen und Tiefen in seinem Leben gesprochen – und darüber, wie es gelingt, 50 Jahre lang ein Skistar zu bleiben.

