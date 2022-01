Hietzing: Christbaumschmuck-Schau endet am 2. Februar

200 Exponate, Zutritt frei, Auskunft: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Mitte November 2021 wurde im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) die Sonder-Ausstellung „Christbaumschmuck im Wandel der Zeit“ eröffnet. Demnächst endet die gut besuchte Schau: Nur mehr am Samstag, 29. Jänner 2022, von 14.00 bis 17.00 Uhr, und am Mittwoch, 2. Februar 2022, von 14.00 bis 18.00 Uhr, gibt es mehr als 200 Exponate zu sehen. Angefertigt wurden diese hübschen weihnachtlichen Dekorationen aus unterschiedlichsten Materialien, von Glas bis zu Holz und Papier. Auch Baumbehang aus den Kriegsjahren wird gezeigt. Die Objekte stammen aus dem 19. und dem 20. Jahrhundert und sind im Besitz des Museums. Neben all dem Zierrat präsentiert das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Ewald Königstein) einige Weihnachtskrippen, die einstmals in Hietzinger Wohnungen standen. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Nähere Informationen: Telefon 877 76 88 (in der Besichtigungszeit). Kontaktaufnahme per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Vervollständigt wird die bunte Christbaumschmuck-Kollektion durch eine Broschüre von Gigi Erler, die den Titel „Weihnachtliches Träumen“ hat und im Museum erhältlich ist. Besucherinnen und Besucher der Sonder-Ausstellung haben sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Weitere Angaben über das Bezirksmuseum Hietzing im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

