„Sport am Sonntag“ live aus Seefeld

Am 30. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Karoline Rath-Zobernig präsentiert „Sport am Sonntag“ am 30. Jänner 2022 um 18.00 Uhr in ORF 1 live aus Seefeld mit folgenden Themen:

Manuel Feller: Die vielen Gesichter des Skistars

Von der Quarantäne aufs Schladming-Podest – die Medaillenhoffnung im großen Interview.

Johannes Lamparter: Der Doppelweltmeister live zu Gast

Der nordische Kombinierer und Weltcupführende über seine bisher erfolgreichste Weltcup-Saison und die Olympia-Generalprobe in Seefeld.

Ramona Siebenhofer: Auf der Jagd nach Kristall

Die Olympia-Generalprobe in Garmisch wird für die Speed-Frauen zum Kampf um die Weltcup-Kugel.

Olympia in Peking: Ein erster Lokalaugenschein

Der olympische Sport im Spannungsfeld zwischen Politik, Corona und dem Kampf um Medaillen.

Die Blechsträhne: Der verflixte vierte Platz

Das Leben mit dem vierten Platz bei Olympischen Spielen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at