FPÖ – Schnedlitz zu Datenschutz: Von ÖVP und Grünen zu Grabe getragen!

Schwarzer europäischer Tag des Datenschutzes

Wien (OTS) - „Am heutigen europäischen Tag des Datenschutzes geben die Grünen ihre Freude zum Ausdruck, dass es vor 41 Jahren der Zivilgesellschaft und den NGOs gelungen sei, einen Grundstein für die Europäische Datenschutzkonvention gelegt zu haben. „Das kommt angesichts der aktuellen ‚Datenkraken der grünen Wunderheiler‘ einer Verhöhnung gleich. Die Wahrheit ist und jeder weiß, der Datenschutz wurde unter ÖVP-Grün zu Grabe getragen. Der heutige Tag ist schon fast zum Gedenktag mutiert“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zum europäischen Tag des Datenschutzes.

Ob für den Klimabonus im Klimaministerium, die ORF-Impflotterie, Corona-Wirtschaftshilfen in der Kammer oder die angedrohte Impfrasterfahndung und nicht zuletzt der Offenlegung von Gesundheitsdaten in Gastronomie und Handel, überall würden empfindliche persönliche Daten für ÖVP und Grüne ausgelagert und Datenschutz existiere real nicht mehr. Wohin vor allem die ausgelagerten Daten dann verschwinden, stünde in den Sternen. „Hier wird in ganz großem Maßstab Schindluder mit Informationen getrieben. Während jedem noch so kleinen Betrieb, drakonische Strafen drohen, betreiben ÖVP und Grüne augenscheinlich offenen Datenraub im großen Stil. Vielmehr braucht es beim Datenschutz wieder den Schritt zurück zur Normalität und echtem Schutz“, so Schnedlitz.

