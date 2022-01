SPÖ-Termine von 31. Jänner bis 06. Februar 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 31. Jänner 2022:

10.30 Uhr Pressekonferenz zum Thema „Sozialdemokratische Klima- und Energiepolitik“ mit SPÖ-Klimasprecherin Julia Herr, SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll, Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, LH-Stellvertreterin im Burgenland Astrid Eisenkopf, Landesrätin in der Steiermark Ursula Lackner und Landesrätin in Kärnten Sara Schaar. (SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien); Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: http://facebook.com/sozialdemokratie/live.

19.00 Uhr Der Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger im Gespräch mit Viktoria Reisinger(Politikwissenschaftlerin, Referentin im Frauenbüro der Arbeiterkammer Oberösterreich und Autorin beim A&W-Blog) über „Kinderarmut in Österreich“ – aus der Reihe „Without Blueprint: Young Internationals“. YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ vom Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog; Info: https://tinyurl.com/5n8n863y.

DIENSTAG, 01. Februar 2022:

19.00 Uhr Barbara Prainsack (Professorin für Vergleichende Politikfeldanalyse) im Gespräch mit Helga Nowotny (Professorin emerita der ETH Zürich und frühere Präsidentin des Europäischen Forschungsrates) in der Reihe „Wissenschaftsgespräche“ über „In AI we trust - Macht, Illusion und Kontrolle prädiktiver Algorithmen“. Info: https://tinyurl.com/243z5k25.

DONNERSTAG, 03. Februar 2022:

9.00 Uhr Sitzung des Bundesrates (Großer Redoutensaal, 1010 Wien).

10.00 Uhr Pressegespräch mit Aufklärer*innen in Communities und der Abgeordneten Petra Bayr anlässlich des Int. Tages gegen weibliche Genitalverstümmelung (Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien).

19.00 Wolfgang Maderthaner (Historiker, Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung) im Gespräch mit Erika Pluhar zum Thema „Die Stimme erheben – über Kultur, Politik und Leben“ aus der Reihe „Es ist ein gutes Land“. YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ vom Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog; Info: https://tinyurl.com/3jpyf9tw.

