AVISO – Montag, 31. Jänner, 10.30 Uhr: Pressekonferenz zu sozialdemokratischer Klima- und Energiepolitik

Mit: Julia Herr, Alois Schroll, Jürgen Czernohorszky, Astrid Eisenkopf, Ursula Lackner, Sara Schaar

Wien (OTS/SK) - Am Montag den, 31. Jänner 2022, findet eine Pressekonferenz zum Thema „Sozialdemokratische Klima- und Energiepolitik“ statt. ****



Teilnehmer*innen:

Julia Herr, Klimasprecherin der SPÖ im Parlament

Alois Schroll, Energiesprecher der SPÖ im Parlament

Jürgen Czernohorszky, Wiener Klimastadtrat

Astrid Eisenkopf, LH-Stellvertreterin im Burgenland

Ursula Lackner, Landesrätin in der Steiermark

Sara Schaar, Landesrätin in Kärnten



Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Live Stream zur Pressekonferenz: https://www.facebook.com/Sozialdemokratie/live/



Zeit: Montag, 31. Jänner 2022, 10.30 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon

Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien



